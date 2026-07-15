快訊

期間限定搶不到！日本洋芋片石油短缺的黑白包裝將結束

獨／還原9日行政院會…不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

聽新聞
0:00 / 0:00

離譜！堰塞湖警戒中 萬榮公所員工疑酒駕撞傷兩童…拒酒測警竟直接放人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮萬榮鄉昨天發生重大車禍，兩名男童被撞重傷，家屬質疑，廂型車陳姓駕駛肇事拒絕酒測，明明是現行犯，卻遭警方縱放回家，且萬里溪正在堰塞湖警戒期間，公所竟放任員工喝酒後上班。警方坦承處理員警不夠周延，事後已補救抽血檢測，對於員警處理過程將立案調查。

12歲楊姓少年及11歲彭姓男童昨天共乘電動輔助自行車到萬榮鄉明利國小練跑，中午1時55分在花45縣道與陳男駕駛、由南往北行駛的的廂型車發生碰撞，兩名男童重創倒地，分別有內出血、肋骨及腸胃破裂等嚴重傷勢，還在加護病房觀察。

彭童的外公表示，昨天下午2時接到消息，立即趕到花蓮慈濟醫院，看著兩名小朋友在急診室搶救，晚上又到加護病房，沒看到公所有人到場關心。正值萬里溪堰塞湖黃色警戒期間，公所人員竟然可以在外喝酒後酒駕上班，把兩名小朋友撞到昏迷不醒。

他也質疑，陳姓男子是肇事者，犯後拒絕酒測，現行犯卻可以回家，批評警方縱放嫌疑犯。

鳳林警分局長劉玉祥說，當時陳姓駕駛表明拒絕酒測，依規定開單舉發，後續處理員警施以身體平衡檢測、問答等後，即讓陳男回家。事後分局得知趕快補救，但抽血檢測屬侵入性採驗，因此向地檢署申請強制採驗鑑定書，晚間9時許找到陳男再抽血檢測，沒有酒精反應，將依公共危險罪送辦，至於員警處理不夠周延，已展開調查，若有疏失將懲處。

萬榮鄉長梁光明表示，當事人是短期約用，只聘半年到11月底，主要協助承辦行政作業，事發時間是中午休息。鄉公所譴責涉案人員拒絕酒測的行為，支持警方及司法機關依法究辦，今天上午9時已召開考評會，將依法嚴辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮萬榮鄉兩名國小男童，昨天被鄉公所約雇人員撞傷，肇事陳姓駕駛遭警方帶回調查，拒絕酒測。圖／民眾提供
花蓮萬榮鄉兩名國小男童，昨天被鄉公所約雇人員撞傷，肇事陳姓駕駛遭警方帶回調查，拒絕酒測。圖／民眾提供

花蓮萬榮鄉兩名國小男童，昨天被鄉公所約雇人員駕駛的廂型車撞傷，肇事陳姓駕駛遭警方帶回調查，拒絕酒測。圖／民眾提供
花蓮萬榮鄉兩名國小男童，昨天被鄉公所約雇人員駕駛的廂型車撞傷，肇事陳姓駕駛遭警方帶回調查，拒絕酒測。圖／民眾提供

酒測 堰塞湖 車禍 花蓮

延伸閱讀

疑逆向釀禍！旗山2車擦撞 小貨車失控翻覆駕駛皆受傷送醫

桃園三民陸橋連撞3車 「駕駛卡車內」意識不清送醫

萬里溪堰塞湖快滿了！蓄水衝破9成 最快16日中午溢流

中壢老婦呆坐已發動機車喊「不敢騎」 警民及時伸援

相關新聞

離譜！堰塞湖警戒中 萬榮公所員工疑酒駕撞傷兩童…拒酒測警竟直接放人

花蓮萬榮鄉昨天發生重大車禍，兩名男童被撞重傷，家屬質疑，廂型車陳姓駕駛肇事拒絕酒測，明明是現行犯，卻遭警方縱放回家，且萬里溪正在堰塞湖警戒期間，公所竟放任員工喝酒後上班。警方坦承處理員警不夠周延，事後已補救抽血檢測，對於員警處理過程將立案調查。

午休疑酒駕撞飛2童肋骨斷、腸胃破裂重傷 萬榮鄉公所約用員工送辦

花蓮萬榮鄉昨天發生重大車禍，鄉公所一名陳姓短期約用人員疑似酒駕，撞上兩名騎乘電動輔助自行車的國小男童，兩童傷重倒地，1人緊急開刀，另一人8根肋骨斷裂在加護病房觀察。陳男拒絕酒測，警方已帶回調查。

國3燕巢段6車連環撞 大貨車追撞擠扁前車釀3傷

國道3號北上燕巢路段今天上午8時許發生大貨車連續追撞前方車輛事故，導致另外5輛前方車輛受波及，其中一輛自小客車更被當場包夾「擠扁」成廢鐵，車體嚴重變形，事故共造成3人送醫，一度造成後方車流嚴重回堵，直到稍早才恢復正常車流。

停車場變「殺肉場」宜蘭轉運站驚傳排氣管神偷 網爆：拆整組才專業

有民眾日前將機車停在宜蘭轉運站平面停車場，去趟台北返宜後，竟發現機車排氣管遭拔，大庭廣眾的停車場瞬間變「殺肉場」，氣得在網路上發文提醒。宜蘭警方與停車場業者呼籲車主盡速報案，會調閱監視器畫面追查，不容竊賊再犯。

失智婦與夫口角負氣離家 新埔警烈日尋人橋下救回

新竹劉姓婦人因與丈夫爭吵，委屈賭氣離家出走。由於劉婦患有失智症，且在電話中情緒低落，其夫擔心發生意外，急忙向新竹縣警局新埔分局石光派出所求助。警方獲報後展開地毯式搜尋，不到一小時就在高溫下的雲埔橋底尋獲疲憊的劉婦，並開車安全護送返家。

瓶裝水竟造成火燒車 消防局提醒夏日透明瓶裝水鋰電池都要帶下車

去年7月間，彰化縣花壇鄉發生1件離奇的火燒車案件，經火調結果，原來是車上置放的一瓶透明瓶裝水，經陽光照射下，引發「聚光效應」，引燃周邊物品，造成火燒車。彰化縣消防局統計，近3年已有5起因光聚熱或車內打火機、鋰電池受熱引發的車輛火警，提醒民眾小心注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。