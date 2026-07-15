離譜！堰塞湖警戒中 萬榮公所員工疑酒駕撞傷兩童…拒酒測警竟直接放人

花蓮萬榮鄉昨天發生重大車禍，兩名男童被撞重傷，家屬質疑，廂型車陳姓駕駛肇事拒絕酒測，明明是現行犯，卻遭警方縱放回家，且萬里溪正在堰塞湖警戒期間，公所竟放任員工喝酒後上班。警方坦承處理員警不夠周延，事後已補救抽血檢測，對於員警處理過程將立案調查。

12歲楊姓少年及11歲彭姓男童昨天共乘電動輔助自行車到萬榮鄉明利國小練跑，中午1時55分在花45縣道與陳男駕駛、由南往北行駛的的廂型車發生碰撞，兩名男童重創倒地，分別有內出血、肋骨及腸胃破裂等嚴重傷勢，還在加護病房觀察。

彭童的外公表示，昨天下午2時接到消息，立即趕到花蓮慈濟醫院，看著兩名小朋友在急診室搶救，晚上又到加護病房，沒看到公所有人到場關心。正值萬里溪堰塞湖黃色警戒期間，公所人員竟然可以在外喝酒後酒駕上班，把兩名小朋友撞到昏迷不醒。

他也質疑，陳姓男子是肇事者，犯後拒絕酒測，現行犯卻可以回家，批評警方縱放嫌疑犯。

鳳林警分局長劉玉祥說，當時陳姓駕駛表明拒絕酒測，依規定開單舉發，後續處理員警施以身體平衡檢測、問答等後，即讓陳男回家。事後分局得知趕快補救，但抽血檢測屬侵入性採驗，因此向地檢署申請強制採驗鑑定書，晚間9時許找到陳男再抽血檢測，沒有酒精反應，將依公共危險罪送辦，至於員警處理不夠周延，已展開調查，若有疏失將懲處。

萬榮鄉長梁光明表示，當事人是短期約用，只聘半年到11月底，主要協助承辦行政作業，事發時間是中午休息。鄉公所譴責涉案人員拒絕酒測的行為，支持警方及司法機關依法究辦，今天上午9時已召開考評會，將依法嚴辦。

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花蓮萬榮鄉兩名國小男童，昨天被鄉公所約雇人員撞傷，肇事陳姓駕駛遭警方帶回調查，拒絕酒測。圖／民眾提供