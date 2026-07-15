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停車場變「殺肉場」宜蘭轉運站驚傳排氣管神偷 網爆：拆整組才專業

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

有民眾日前將機車停在宜蘭轉運站平面停車場，去趟台北返宜後，竟發現機車排氣管遭拔，大庭廣眾的停車場瞬間變「殺肉場」，氣得在網路上發文提醒。宜蘭警方與停車場業者呼籲車主盡速報案，會調閱監視器畫面追查，不容竊賊再犯。

受害車主友人於網路貼文指出，朋友日前花錢將機車停放在轉運站室外停車場，隨後搭客運去台北，沒想到回來準備牽車時，卻驚見機車的排氣管不翼而飛，確認遭竊的為光陽V2車款。貼文一出引發熱議，網友紛紛直呼，在人來人往的轉運站公然動手實在太誇張，痛批竊賊簡直把寄放停車場當成隨意拆解零件的「殺肉場」，嘲諷「全民電眼的時代，竊賊真有勇氣」。

特別有內行網友指出，這名竊賊竟然「只有拔走排氣管，沒有帶走含氧感知器」。網友分析，副廠含氧感知器最便宜要價1500元，原廠更逼近2500元，反而一般排氣管網路上僅兩、三百元，竊賊留下高單價零件、單獨拔走排氣管的怪異行徑，也讓網友笑稱「還好沒被剪線，算是不幸中的大幸」。

宜蘭警分局表示，此案涉及財物遭竊，建議車主盡速向警方報案，好讓警方能依法立案並偵辦。負責營運該處的「博客停車」也正面回應，只要受害車主能提供車牌號碼，業者會主動協助調閱相關監視影像追查釐清，全力配合警方將宵小繩之以法，杜絕類似竊案再次發生，還給轉乘民眾安全停車空間。

民眾日前將機車停在宜蘭轉運站平面停車場，去趟台北返宜後，竟發現機車排氣管遭拔，停車場瞬間變「殺肉場」，氣得在網路上發文提醒民眾留意。圖／民眾提供
民眾日前將機車停在宜蘭轉運站平面停車場，去趟台北返宜後，竟發現機車排氣管遭拔，停車場瞬間變「殺肉場」，氣得在網路上發文提醒民眾留意。圖／民眾提供

停車場 宜蘭 機車

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