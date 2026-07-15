失智婦與夫口角負氣離家 新埔警烈日尋人橋下救回

新竹劉姓婦人因與丈夫爭吵，委屈賭氣離家出走。由於劉婦患有失智症，且在電話中情緒低落，其夫擔心發生意外，急忙向新竹縣警局新埔分局石光派出所求助。警方獲報後展開地毯式搜尋，不到一小時就在高溫下的雲埔橋底尋獲疲憊的劉婦，並開車安全護送返家。

警方調查，劉婦9日因家務事與丈夫劉男發生口角，自覺委屈便獨自負氣離家。劉男發現妻子出走後，撥打電話試圖勸說，卻發現妻子語氣低落、情緒不穩，隨後便失去聯繫。劉男擔心患有失智症的妻子發生意外，神色慌張地趕往石光派出所報案協尋。

石光派出所受理後不敢大意，立即啟動緊急協尋，於當天下午2點左右，掌握到劉婦的手機定位在新埔鎮新關路五埔段附近。石光派出所盧姓所長與鄭姓警員考量當時正值午後高溫，劉婦年事已高，若長時間在烈日下曝曬恐有脫水危險，隨即驅車趕往定位點周邊展開地毯式搜尋。

兩名員警頂著烈日，在酷熱高溫下四處搜尋，終於在下午2點53分左右，於新埔鎮雲埔橋底下發現疲憊、落寞的劉婦。起初劉婦情緒仍不穩定，經員警耐心安撫與勸導，劉婦才逐漸放下心防，同意隨同警方返回派出所。

劉男接獲通知趕到派出所，見妻子平安無事，終於鬆了一口氣。經員警悉心開導與居中勸說，夫妻兩人才化解心結。因考慮到劉婦體力消耗極大，員警隨後親自開車將劉婦安全護送返家，家屬對警方在不到一小時內迅速尋回家人，表達由衷感激。

新埔分局呼籲，家中有失智或易走失長輩，家屬應多加留心照顧，可配戴愛心手鍊或在長輩衣物上繡上聯絡方式。若不慎走失，請撥打110報案，警方能於第一時間提供協助。