瓶裝水竟造成火燒車 消防局提醒夏日透明瓶裝水鋰電池都要帶下車

去年7月間，彰化縣花壇鄉發生1件離奇的火燒車案件，經火調結果，原來是車上置放的一瓶透明瓶裝水，經陽光照射下，引發「聚光效應」，引燃周邊物品，造成火燒車。彰化縣消防局統計，近3年已有5起因光聚熱或車內打火機、鋰電池受熱引發的車輛火警，提醒民眾小心注意。

消防局指出，夏日炎炎，很多民眾習慣將透明瓶裝水置放車上，以便解渴，或者喝完了，就放在車上，有的民眾也常將打火機放在車內，殊不知，夏日豔陽如火，車子只要停在路邊曬一下，車裡馬上熱得像烤箱，經陽光照射引發「聚光效應」，造成局部高溫產生火苗，燒掉了愛車。

彰化縣消防局表示，去年7月17日中午12時許，花壇鄉宏宅街曾發生一起路邊停放自小客車，副駕駛座儀表板自行起火的離奇案件，經調查，罪魁禍首竟然只是一瓶放在車內的「透明瓶裝水」，因為陽光透過瓶身聚焦，在車內形成局部極端高溫，直接引燃周邊物品。近3年來，已有5起因光聚熱或車內打火機、鋰電池受熱引發的車輛火警。

為了驗證「聚光效應」，火災調查人員進行模擬實驗，一般轎車在夏天午時太陽底下20分鐘，座椅測量溫度為攝氏60度，而最高溫在儀表板上方，溫度可達攝氏88度，擺上裝有清水的透明瓶裝水，實驗結果證實在特定角度下，這瓶水就像「凸透鏡」能把光能集中在一個點上，形成局部高溫達115度以上，只要10分鐘就可以造成儀表板皮革起泡冒煙、紙張熱分解輕微碳化，產生黃褐色焦痕，顯示瓶裝水確實具有引發火災的可能，加上密閉車廂內完全沒風，熱量累積效果顯著，溫度明顯上升。

彰化縣消防局指出，除透明瓶裝水外，玻璃瓶、放大鏡、化妝鏡、水晶飾品、玻璃球等具有聚光效果的物品，應一併避免放置在車內，此外，夏季密閉的車廂溫度可於短時間內快速升高，行動電話、行動電源、打火機、芳香劑等物品亦可能因高溫導致爆裂或起火，民眾停車時應一併檢查並妥善移除。

消防局呼籲，夏季停車除可善用遮陽板、停放陰涼處或地下停車場外，更應養成離車前檢查車內物品的習慣，避免將透明瓶裝水及其他易造成聚光或受高溫影響的物品留置車內，降低車輛火災風險。

彰化縣消防局統計，近3年已有5起因瓶裝水光聚熱或車內打火機、鋰電池受熱引發的車輛火警，提醒民眾一定要帶下車。 圖／消防局提供

彰化縣消防局統計，近3年已有5起因瓶裝水光聚熱或車內打火機、鋰電池受熱引發的車輛火警，提醒民眾一定要帶下車。 圖／消防局提供

彰化縣消防局統計，近3年已有5起因瓶裝水光聚熱或車內打火機、鋰電池受熱引發的車輛火警，提醒民眾一定要帶下車。 圖／消防局提供

彰化縣消防局統計，近3年已有5起因瓶裝水光聚熱或車內打火機、鋰電池受熱引發的車輛火警，提醒民眾一定要帶下車。 圖／消防局提供