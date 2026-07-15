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國一飛鏢釘爆胎案10天51件 警查獲涉掉落廢棄物貨車

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

國道1號湖口至新竹交流道南向路段日前接連發生車輛輪胎遭尖銳金屬異物刺穿事件，不少用路人反映輪胎遭俗稱「飛鏢式釘子」刺破，短短10天內警方共受理51件輪胎受損案件，立委徐欣瑩表示，經關切，國道警方已查獲1輛涉嫌掉落廢棄物的大貨車，依法開罰並移送偵辦，但是否與大量爆胎案件有直接關聯，仍需進一步調查釐清。

國道公路警察局統計，自6月27日起至7月6日止，共受理51件疑似因金屬散落物造成輪胎受損案件，案發地點主要集中在國道1號南向80至99公里，其中84公里路段最多。警方已成立專案小組，完成相關證物蒐集，調閱CCTV及ETC資料，並持續追查可疑車輛，同時加強巡查及路面異物清除作業。

至於涉嫌掉落廢棄物的大貨車，因掉落為廢棄家電，依法開罰並移送偵辦；但是否與大量爆胎案件有直接關聯，仍需進一步調查釐清。

立委徐欣瑩表示，日前許多鄉親陳情，國道1號湖口到新竹交流道一帶，接連發生車輛輪胎遭尖銳金屬異物刺穿，甚至有民眾在高速行駛時胎壓警示突然亮起，只能緊急下交流道，讓人非常擔心。

收到陳情後，她立即正式發函國道公路警察局，要求全面清查事件原因、追查肇事車輛、釐清責任，並建立受害民眾協助機制，希望避免再有用路人受害。近日收到警方正式回函，警方共受理51件疑似因金屬散落物造成輪胎受損案件，查獲1輛涉嫌掉落廢棄物的大貨車，依法開罰並移送偵辦；但是否與大量爆胎案件有直接關聯，仍需進一步調查釐清。

「高速公路上的安全，沒有僥倖！」徐欣瑩表示，雖然調查已有進展，但她仍認為，當同一路段短時間內接連發生多起類似案件時，除了事後追查，更重要的是第一時間啟動預警機制，透過1968 App、CMS資訊可變標誌、警廣等管道，即時提醒後方用路人注意路況，降低事故風險。團隊會持續追蹤關注案件進度。

國道1號湖口至新竹交流道南向路段日前接連發生車輛輪胎遭尖銳金屬異物刺穿事件，不少用路人反映輪胎遭俗稱「飛鏢式釘子」刺破。圖／警方提供
國道1號湖口至新竹交流道南向路段日前接連發生車輛輪胎遭尖銳金屬異物刺穿事件，不少用路人反映輪胎遭俗稱「飛鏢式釘子」刺破。圖／警方提供

廢棄物 國道 徐欣瑩

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