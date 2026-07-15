午休疑酒駕撞飛2童肋骨斷、腸胃破裂重傷 萬榮鄉公所約用員工送辦

花蓮萬榮鄉昨天發生重大車禍，鄉公所一名陳姓短期約用人員疑似酒駕，撞上兩名騎乘電動輔助自行車的國小男童，兩童傷重倒地，1人緊急開刀，另一人8根肋骨斷裂在加護病房觀察。陳男拒絕酒測，警方已帶回調查。

據了解，將升國中的12歲楊姓少年與11歲的彭姓男童是學長學弟，彭男是鄉內跑步代表隊選手，昨天兩人共乘電輔車要到明利國小練跑，中午12時55分在萬榮鄉明利村的花45縣道與陳男駕駛、由南往北行駛的的廂型車發生碰撞，兩名男童重創倒地。

萬榮消防分隊接獲通報趕往將兩名傷者送醫，因傷者嚴重再轉送花蓮慈濟醫院治療。彭姓男童肋骨斷了8根，全身多處受傷並有內出血情況，還在加護病房觀察，楊姓少年肋骨骨折、腸胃破裂、臉部及眼部重創，緊急開刀搶救。

彭姓男童家屬質疑，肇事的陳男30多處，是鄉公所短期約用人員，今年5月才到公所任職，負責櫃檯等行政助理的工作，聘用期間到11月底。鄉公所表示，事發後就持續關切事故資訊，也陪同傷者就醫，向受傷的孩童及家屬致上最深歉意，盼早日脫離險境。

鄉公所表示，昨天事發時間是員工中午休息時間，並非執行公務期間，事故原因及法律責任正由警方調查，公所正召開考核會議，將依規定從嚴議處。鄉長梁光明說，今天已對全體員工再次宣導關於交通安全、酒駕防制等，要求提升法治觀念，避免類似事件再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮萬榮鄉兩名國小男童，昨天被鄉公所約雇人員撞傷，肇事陳姓駕駛遭警方帶回調查，拒絕酒測。圖／民眾提供