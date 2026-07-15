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二次帶同一名記憶力退化老翁回家 大雅警一眼認出熟悉背影

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅警分局馬岡派出所員警前天接獲民眾報案，一名老翁疑似迷途，在大雅區昌平路四段大楓公園內徘徊多時需要警方協助，警員施妙樺、徐亦廷到場，徐一眼就認出老翁是他日前協助回家的對象，很快確認身分，開車載他回家時，老翁之妻早已在門口焦急等候。

馬岡派出所警員施妙樺、徐亦廷前天早上6時巡邏時許接獲熱心民眾報案，一名老翁疑似從清晨4時起便就公園內徘徊，原以為是在晨間運動，但其神情疲憊且遲遲未離開，主動上前關心後發現疑似迷途，立即報警請求警方協助。

警方到場後，老翁因年事已高，無法清楚說出姓名、住址及家屬資訊。徐員一眼認出，這名老翁正是上個月由家屬通報協尋，當時也是由他尋獲，迅速確認身分，員警開巡邏車護送老翁返家。

其妻在門口守候，見丈夫平安返家，終於放下心中大石，她說丈夫因記憶力退化，偶有外出迷途情形，前一晚因一時疏忽未替丈夫佩戴身分名牌，不料丈夫清晨便自行外出，她已外出尋找3次，正準備向警方報案求助時，警方即將丈夫平安送返家中，她感謝熱心民眾及警方的即時協助。

大雅警分局提醒，家中如有失智或容易走失的長者，建議可配戴身分名牌、愛心手鍊或防走失定位設備，並多加留意其日常活動情形，以降低走失風險。若發現疑似迷途長者，請主動關懷並立即通報警方，共同守護長者安全，攜手營造友善、安心的生活環境。

一名老翁在台中市大雅區昌平路迷路徘徊，大雅警分局員警查出身分，帶他回家。圖／警方提供
一名老翁在台中市大雅區昌平路迷路徘徊，大雅警分局員警查出身分，帶他回家。圖／警方提供

一名老翁在台中市大雅區昌平路迷路徘徊，大雅警分局員警查出身分，帶他回家。圖／警方提供
一名老翁在台中市大雅區昌平路迷路徘徊，大雅警分局員警查出身分，帶他回家。圖／警方提供

台中市 公園

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