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新店耕莘醫院71歲施工人員墜入水塔 傷勢嚴重宣告不治

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市新店耕莘醫院今天晚間發生工安意外，一名71歲黃姓男子被發現墜落水塔內、失去意識，院方立即啟動緊急醫療機制搶救，但因傷勢嚴重，經急救後仍宣告不治。警方已通知鑑識人員到場，院方也將配合勞動檢查及司法單位調查，釐清事故原因。

警方表示，今天晚間8時10分接獲通報，新店區中正路362號耕莘醫院5樓發生人員跌落水塔事故，隨即派遣碧潭派出所警力到場了解。

警方初步調查，52歲張姓工務晚班人員發現機械設備異常，前往查看時，發現早班黃姓男子已失去意識。院方醫療團隊隨即投入搶救，消防人員並協助將黃男移出水塔，但黃男最終仍宣告不治。

新店耕莘醫院表示，事故發生於院區施工期間，黃男在作業過程中不慎墜落水塔。院方對事故深感遺憾，並向家屬表達慰問，後續將持續提供必要協助，全力配合勞動檢查機關及司法單位調查。

院方指出，這起事件未影響院內醫療服務，急診、住院及門診等各項醫療服務均維持正常運作。

新店耕莘醫院今天晚間發生工安意外，一名71歲施工人員在院區作業時墜落水塔內，經搶救後仍宣告不治。記者張策／翻攝
新店耕莘醫院今天晚間發生工安意外，一名71歲施工人員在院區作業時墜落水塔內，經搶救後仍宣告不治。記者張策／翻攝

消防人員

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