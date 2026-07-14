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彰化小情侶旅館留血跡、金飾…雙雙命喪黃金海岸 檢解剖後發還遺體

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

彰化一對情侶18歲廖姓男子、17歲賴姓女子騎機車外出後失聯，家屬通報協尋，台南警方日前在黃金海岸邊發現機車停放船屋，救難人員在消波塊發現男浮屍，隨後發現女浮屍，確認為失蹤男女；家屬希望檢警能查明真相，檢察官今天解剖遺體後，已發還給家屬辦理後事。

台南地檢署檢察官今天下午4時許會同法醫及廖的家屬、賴女家屬進行解剖，6時許完成後，將遺體發還給家屬帶回彰化辦理後事；檢方說明，死因部分須待解剖鑑定報告及綜合事證認定，目前尚無其他資訊，家屬則婉拒媒體採訪。

據了解，這對情侶廖住在彰化縣北斗鎮，賴女住在田中鎮，廖的家人本月10日上午向轄區北斗警分局報案指稱廖9日上午騎機車外出即失聯，家人查看他的IG，廖自稱心情不好，擔心他徹夜未歸出事；警方「以車追人」，查出廖投宿在台南市南區一間汽車旅館。

賴女家人也是10日上午向轄區田中警分局報案，指稱女生9日補習，傍晚理應下課回家，卻沒回來也聯絡不上，希望警方展開協尋；由於兩方家人報案時都未提到男女交往或有任何感情糾紛，警方第一時間都認為是單獨行動，經發現兩人疑似一起前往台南，通報台南警方。

兩方家屬持續聯絡不上這對情侶，台南市警第六分局灣裡派出所獲報後，立即循線前往二人投宿的汽車旅館，在房務人員陪同下進門查看；據指出，現場除了浴室內有血跡外，床單也有不明汙漬，房務人員進門後嚇傻。

另外，二人皮包、證件、金飾整齊擺放在床上，人卻不見蹤影；房務員回想，當時看到兩人離開旅館時，互動正常，沒注意到有什麼異狀，就像是一般的小情侶般。經調閱汽車旅館監視器畫面，小情侶騎車離開旅館時神情均正常，且少女坐在機車後座抱緊男友。

警方調閱沿線監視器，確認該輛機車本月10日凌晨2時就騎到黃金海岸邊的船屋，距離警方同日晚間8時許追查2人去向已相隔18小時；由於小情侶最後身影就是來到船屋，之後持續音訊全無，警方研判情況有異，通報消防局、海巡署搜救協尋。

當晚因颱風期間海象不佳，夜間視線不良，岸巡人員搜尋後，先在消波塊上發現男子浮屍，另失蹤女子由海巡署人員發現打撈上岸；經確認男女身分，警方勘驗現場跡證，機車停放處無打鬥痕跡，案發前後未見可疑人員出沒。

警方會同家屬報請台南地檢署檢察官相驗，家屬希望檢警能夠查明死因，今日解剖遺體，結果尚待法醫研究所出具正式報告。

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台南地檢署檢察官今天下午4時許會同法醫及廖的家屬、賴女家屬進行解剖，6時許完成後，將遺體發還給家屬。記者袁志豪／攝影
台南地檢署檢察官今天下午4時許會同法醫及廖的家屬、賴女家屬進行解剖，6時許完成後，將遺體發還給家屬。記者袁志豪／攝影

台南地檢署檢察官今天下午4時許會同法醫及廖的家屬、賴女家屬進行解剖，6時許完成後，將遺體發還給家屬。記者袁志豪／攝影
台南地檢署檢察官今天下午4時許會同法醫及廖的家屬、賴女家屬進行解剖，6時許完成後，將遺體發還給家屬。記者袁志豪／攝影

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