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忠犬「來福」遇火災狂抓門救主人遭燙傷 寵物醫院免費提供藥膏治療

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨發生火警，受災戶林姓女子在睡夢中被愛犬「來福」不斷抓門、吠叫驚醒，才發現屋外起火，及時逃離現場保住性命。林女事後激動表示，「真的是牠救了我一命」，但來福也在火警中受傷，目前急需進一步治療。

林女平時在重慶市場、六期早市及綜合市場販售冷飲，是許多攤商與民眾熟悉的面孔。這場大火不僅燒毀她的生財工具，也讓居住多年的鐵皮屋付之一炬。

林女回憶，事發當時仍在熟睡，平時養在門口的流浪犬來福突然不停抓門並大聲吠叫，將她驚醒，起身查看時，發現屋外已竄出火勢，且火舌迅速逼近住家及臥室，趕緊逃生。

逃生過程中，來福疑似為守護主人而靠近火場，導致四肢局部燙傷，左後腿受傷較為明顯；林女自己也在逃生時造成腳部受傷。由於經濟能力有限，目前中華寵物醫院率先提供免費燙傷藥膏處理，希望有善心人士能協助帶來福接受進一步治療。

待消防人員撲滅火勢後，林女返回現場查看，只見冰箱、貨品、生財設備、生活用品及神明廳幾乎全數焚毀，多年辛苦打拚的成果瞬間化為烏有，讓她最不捨的是，救命恩犬來福也在火災中受傷，因此始終守在牠身旁照顧。

善心人士陳華松得知消息後立即到場協助，並通報花蓮市民代表魏鈺晟及洄瀾愛心會，今天魏鈺晟與洄瀾愛心會會長邱威瀚前往關懷，並致贈急難救助金，希望協助林女度過難關，花蓮市公所則協助後續安置及相關救助事宜。

魏鈺晟表示，災難往往讓家庭瞬間失去一切，盼社會各界發揮愛心，協助林女重建生活與工作，早日走出困境。

花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋發生火警，有四棟連棟房屋陷入火海，好在無人受困。記者王思慧／攝影
花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋發生火警，有四棟連棟房屋陷入火海，好在無人受困。記者王思慧／攝影

花蓮重慶市場旁半夜起火，受災的林女士睡夢中被愛犬「來福」不停抓門吵醒及時逃生，看到來福左後腿受傷心疼不已，希望有善心人士帶愛犬看獸醫。記者王思慧／攝影
花蓮重慶市場旁半夜起火，受災的林女士睡夢中被愛犬「來福」不停抓門吵醒及時逃生，看到來福左後腿受傷心疼不已，希望有善心人士帶愛犬看獸醫。記者王思慧／攝影

花蓮重慶市場旁半夜起火，受災的林女士睡夢中被愛犬「來福」不停抓門吵醒及時逃生，直呼「真的是牠救了我一命！」希望有善心人士帶愛犬看獸醫。記者王思慧／攝影
花蓮重慶市場旁半夜起火，受災的林女士睡夢中被愛犬「來福」不停抓門吵醒及時逃生，直呼「真的是牠救了我一命！」希望有善心人士帶愛犬看獸醫。記者王思慧／攝影

花蓮重慶市場旁半夜起火，受災的林女士睡夢中被愛犬「來福」不停抓門吵醒及時逃生，直呼「真的是牠救了我一命！」希望有善心人士帶愛犬看獸醫。記者王思慧／攝影
花蓮重慶市場旁半夜起火，受災的林女士睡夢中被愛犬「來福」不停抓門吵醒及時逃生，直呼「真的是牠救了我一命！」希望有善心人士帶愛犬看獸醫。記者王思慧／攝影

林女士的寵物「來福」護主心切，半夜看到失火緊急抓門與不停吠叫，提醒主人逃生。記者王思慧／攝影
林女士的寵物「來福」護主心切，半夜看到失火緊急抓門與不停吠叫，提醒主人逃生。記者王思慧／攝影

火災 寵物

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