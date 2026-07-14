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影／海巡馳援！菲籍船員誤將三秒膠當眼藥水滴 海陸接駁送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署第四巡防區接獲報案今天凌晨獲報，一艘於台中港西方4.3浬處之巴哈馬籍貨輪，船上1名菲律賓籍男性船員誤將三秒膠當成眼藥水使用，導致眼部嚴重不適急需就醫，台中海巡隊調派線上巡防艇迅速馳援，展開海上醫療救援，將傷者交由救護車送醫治療。

台中海巡隊PP-10092艇今天凌晨3時46分抵達現場，順利接駁該名菲籍船員至巡防艇，由海巡人員對傷患進行初步檢視及照護，確認其意識清楚且無立即生命危險，隨後返抵台中港，交由救護車將傷患送往梧棲童綜合醫院診治，完成海上人道救援任務。

台中海巡隊表示，海上人道救援無國界，本次順利達成救援任務，即是海巡落實跨國人道救援之具體展現。若遇有海事緊急危難，撥打118海巡報案專線，海巡署將立即提供最迅速的協助。

海巡署第四巡防區今天凌晨報案，1艘於台中港西方4.3浬處之巴哈馬籍貨輪，船上1名菲律賓籍男性船員誤將三秒膠當成眼藥水使用，導致眼部嚴重不適急需就醫，台中海巡隊調派線上巡防艇迅速馳援，展開海上醫療救援。圖／海巡署提供
海巡署第四巡防區今天凌晨報案，1艘於台中港西方4.3浬處之巴哈馬籍貨輪，船上1名菲律賓籍男性船員誤將三秒膠當成眼藥水使用，導致眼部嚴重不適急需就醫，台中海巡隊調派線上巡防艇迅速馳援，展開海上醫療救援。圖／海巡署提供

海巡署

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