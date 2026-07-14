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獨／褲襠藏玄機！1台男鼠蹊藏8隻保育龜、土撥鼠入境 當場遭查辦

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金廈小三通今天下午又查獲一起活體動物走私案。一名邱姓男子搭乘小三通客船入境金門時，被查獲將8隻活體烏龜及1隻土撥鼠綑綁藏於大腿鼠蹊部企圖闖關，其中8隻烏龜初步鑑定疑為保育類野生動物，全案依野生動物保育法移送金門地檢署偵辦；土撥鼠交由農業部動植物防疫檢疫署處理，依現行檢疫規定，恐面臨安樂死。

據了解，邱姓男子疑因過去曾有違規紀錄，早已遭金門查緝隊與海關列為重點查驗對象。今天下午搭乘小三通客船入境時，一入關便遭鎖定，由於邱男身材高瘦、穿著寬鬆長褲，加上神情緊張，引起相關人員注意，經攔查後，赫然發現他鼠蹊部特別「大包」，原來他將8隻烏龜及1隻土撥鼠分別綑綁藏放於腿部與大腿鼠蹊部，企圖藉此規避查驗。

由於相關案件正在偵辦中，高雄關離島派駐課對於相關案情都三緘其口，只表示該案屬於刑事案件，暫不說明。

目擊民眾表示，今天下午1時許海關在執行入境旅客查驗勤務時，查獲邱男違法攜帶活體烏龜8隻及土撥鼠1隻入境。經初步辨識，8隻烏龜疑屬保育類野生動物，涉嫌違反野生動物保育法，海關當場查扣，並將全案移送海巡署偵防分署金門查緝隊進一步偵辦，後續將釐清烏龜品種、來源及是否涉及走私或非法交易。

至於查獲的土撥鼠，因屬未經許可輸入的活體動物，已移交農業部動植物防疫檢疫署依相關規定處理。由於無法確認其疫病風險及來源，依現行檢疫規範，若不符合檢疫及留置條件，可能依法執行人道處置。

金門查緝隊提醒，保育類野生動物及應施檢疫動物均不得任意攜帶入境，違者除可能觸犯野生動物保育法，也可能違反動物傳染病防治及檢疫等相關法令，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

金廈小三通今天下午查獲一起活體動物走私案，一名邱姓男子搭乘小三通客船入境金門時，被查獲將8隻活體烏龜及1隻土撥鼠綑綁藏於大腿鼠蹊部企圖闖關，其中8隻烏龜初步鑑定疑為保育類野生動物，全案依野生動物保育法移送金門地檢署偵辦。聯合報系資料照
金廈小三通今天下午查獲一起活體動物走私案，一名邱姓男子搭乘小三通客船入境金門時，被查獲將8隻活體烏龜及1隻土撥鼠綑綁藏於大腿鼠蹊部企圖闖關，其中8隻烏龜初步鑑定疑為保育類野生動物，全案依野生動物保育法移送金門地檢署偵辦。聯合報系資料照

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