洪水沖走花蓮工地主任15小時 靠意志力生還被封「求生英雄」

花蓮馬太鞍溪6月因豪雨溪水暴漲，60歲鄧姓工地主任協助撤離施工機具時，遭洪水連人帶車沖走，失聯超過15小時後奇蹟獲救。他在洪流中被沖了約9公里遠仍成功撐過生死關頭，被地方鄉親稱為「求生英雄」。新城鄉公所今前往慰問，並致贈急難救助金。

鄧男於6月8日在馬太鞍溪執行機具撤離作業時，因溪水暴漲發生意外，晚間被發現受困於距離事故地點下游約9公里的河道中央。搜救人員漏夜展開救援，最終順利將他救出送醫，成功從鬼門關前撿回一命，讓參與搜救人員振奮不已，直呼「太強了」。

據了解，鄧男目前獨居，以擔任工地主任維持生計，子女長期在外縣市工作，平時多由自己照料生活，意外造成他全身多處深層撕裂傷，至今已接受3次清創手術，後續仍需持續治療與復健，短時間內無法重返工作崗位，家庭經濟因此受到衝擊。

回憶當時驚險過程，鄧男表示，洪水瞬間湧入時，第一個念頭就是跳車求生，當洪流猛烈衝擊車輛時，因來不及縮手而遭車門夾傷，但也慶幸及時離開車子。之後面對滾滾洪水及大量土石衝擊，只能忍痛設法讓頭部露出水面呼吸，一路遭兩波洪峰沖刷約9公里，甚至穿越馬太鞍便橋下方，最後受困河道中央泥灘。

他說，當時下半身深陷泥沙中，為避免持續下沉，只能不斷活動身體維持意識，同時持續呼救，最終等到搜救人員發現，雖然後續仍有漫長復健之路，但能夠平安活下來，「真的十分幸運」。

新城鄉公所表示，事故發生後經村幹事確認鄧男為順安村居民，鄉長何禮臺第一時間即表達關懷，住院期間多次透過電話慰問，並指示社會課協助辦理急難救助相關事宜；得知鄧男出院返家休養後，也安排前往住家關心，希望協助減輕醫療及生活負擔。

新城鄉公所今天由社會課長李麗娟代表鄉長頒發急難救助金，新城鄉民代表會副主席張美華、順安村長黃仲祥及專員李紳旭也到場關心，表達地方各界支持與祝福。

村長黃仲祥表示，鄧男平安返家讓許多鄉親深受感動，大家都稱他是「求生英雄」，不少鄰居也主動前往探視，展現社區互助精神。鄉長何禮臺則說，鄧男在災難中展現堅強求生意志與生命韌性，令人敬佩，鄉公所也將持續關心其復原情況，協助連結相關社福資源，陪伴度過難關。