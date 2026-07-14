快訊

115分科／下午再查獲學生戴藍牙耳機入場 大考中心宣布116學測加嚴措施

闖樂器行砍店長10多刀…凶嫌疑為陽明交大教授 校方火速發聲明

洪水沖走花蓮工地主任15小時 靠意志力生還被封「求生英雄」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
鄧姓工地主任（右三）上月遭馬太鞍溪洪水沖走奇蹟生還，不過滿身傷暫時無法回到工作崗位，新城鄉公所今天頒發急難救助金，陪伴度過難關。圖／新城鄉公所提供
鄧姓工地主任（右三）上月遭馬太鞍溪洪水沖走奇蹟生還，不過滿身傷暫時無法回到工作崗位，新城鄉公所今天頒發急難救助金，陪伴度過難關。圖／新城鄉公所提供

花蓮馬太鞍溪6月因豪雨溪水暴漲，60歲鄧姓工地主任協助撤離施工機具時，遭洪水連人帶車沖走，失聯超過15小時後奇蹟獲救。他在洪流中被沖了約9公里遠仍成功撐過生死關頭，被地方鄉親稱為「求生英雄」。新城鄉公所今前往慰問，並致贈急難救助金。

鄧男於6月8日在馬太鞍溪執行機具撤離作業時，因溪水暴漲發生意外，晚間被發現受困於距離事故地點下游約9公里的河道中央。搜救人員漏夜展開救援，最終順利將他救出送醫，成功從鬼門關前撿回一命，讓參與搜救人員振奮不已，直呼「太強了」。

據了解，鄧男目前獨居，以擔任工地主任維持生計，子女長期在外縣市工作，平時多由自己照料生活，意外造成他全身多處深層撕裂傷，至今已接受3次清創手術，後續仍需持續治療與復健，短時間內無法重返工作崗位，家庭經濟因此受到衝擊。

回憶當時驚險過程，鄧男表示，洪水瞬間湧入時，第一個念頭就是跳車求生，當洪流猛烈衝擊車輛時，因來不及縮手而遭車門夾傷，但也慶幸及時離開車子。之後面對滾滾洪水及大量土石衝擊，只能忍痛設法讓頭部露出水面呼吸，一路遭兩波洪峰沖刷約9公里，甚至穿越馬太鞍便橋下方，最後受困河道中央泥灘。

他說，當時下半身深陷泥沙中，為避免持續下沉，只能不斷活動身體維持意識，同時持續呼救，最終等到搜救人員發現，雖然後續仍有漫長復健之路，但能夠平安活下來，「真的十分幸運」。

新城鄉公所表示，事故發生後經村幹事確認鄧男為順安村居民，鄉長何禮臺第一時間即表達關懷，住院期間多次透過電話慰問，並指示社會課協助辦理急難救助相關事宜；得知鄧男出院返家休養後，也安排前往住家關心，希望協助減輕醫療及生活負擔。

新城鄉公所今天由社會課長李麗娟代表鄉長頒發急難救助金，新城鄉民代表會副主席張美華、順安村長黃仲祥及專員李紳旭也到場關心，表達地方各界支持與祝福。

村長黃仲祥表示，鄧男平安返家讓許多鄉親深受感動，大家都稱他是「求生英雄」，不少鄰居也主動前往探視，展現社區互助精神。鄉長何禮臺則說，鄧男在災難中展現堅強求生意志與生命韌性，令人敬佩，鄉公所也將持續關心其復原情況，協助連結相關社福資源，陪伴度過難關。

花蓮 馬太鞍溪

延伸閱讀

影／巴威奪命！女大生露營折返遭急流沖走 目擊者：真的很絕望

巴威挾豪雨襲大陸北方 瀋陽成澤國河北多地受災

南庄苗21線石壁橋恢復單線通車 東河村14日仍停班課

往溪頭邊坡坍方巨石阻交通 南投縣府持續搶通

相關新聞

洪水沖走花蓮工地主任15小時 靠意志力生還被封「求生英雄」

花蓮馬太鞍溪6月因豪雨溪水暴漲，60歲鄧姓工地主任協助撤離施工機具時，遭洪水連人帶車沖走，失聯超過15小時後奇蹟獲救。他在洪流中被沖了約9公里遠仍成功撐過生死關頭，被地方鄉親稱為「求生英雄」。新城鄉公所今前往慰問，並致贈急難救助金。

七堵車站外牆招牌 「堵」字鬆脫恐墜落傷人 台鐵今雇工固定恢復原貌

台鐵七堵火車站崁掛在外牆的「七堵車站」招牌，「堵」字鬆脫，有砸傷人車疑慮。台鐵今天下午雇工修復，回復原貌，化解危機。

咳嗽未戴口罩…台東公車司機粗口飆罵長者 客運公司致歉

台東市一輛市區公車日前爆發司機與高齡乘客口角衝突，有民眾將現場影片上傳網路，指控司機以三字經等粗口辱罵長者，甚至疑似有動手意圖，引發網友撻伐。對此，東台灣客運今留言致歉，坦承司機在溝通及應對方式上確有不當，並表示已主動向當事乘客當面致歉，取得對方諒解。

280公頃台東森林公園小黑蚊出沒 縣府啟動6波防治

台東森林公園擁有280公頃廣大綠地，森林、濕地、水域與豐富植被交織，是民眾休閒散步、騎自行車的熱門場所。不過，隨著夏季高溫潮濕環境到來，小黑蚊也成為遊客遊憩時的小困擾。縣府為降低小黑蚊滋擾，今天起展開防治作業，預計至9月22日止進行6次噴藥工作。

宜蘭羅東藝穗節開幕！召喚天馬行空大型花車、創意踩街玩翻盛夏

邁入第25年的宜蘭羅東藝穗節13日晚間開幕，羅東鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席邱文生化身為掌握奇幻力量的「召喚師」，召喚象徵夢想、創意與希望的奇幻守護獸，引領民眾進入充滿無限可能的異想世界，為期半個多月的活動期間好戲連場，透過大型花車、創意踩街及精彩展演，打造羅東夏日嘉年華盛會。

基隆第2處語療中心 七堵揭牌

基隆市府設在七堵區衛生所的語言治療中心昨揭牌，提供學齡前語言發展遲緩兒童「先行介入」療育服務。市長謝國樑說，語言遲緩占所有遲緩態樣百分之四十以上，全市預計設三處語言治療中心，希望幫助更多孩子生活邁入正常軌道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。