休旅車疑未禮讓鳴笛救護車 彰化秀水車禍4傷送醫

彰化秀水昨晚發生救護車車禍，1輛救護車行經秀水鄉彰鹿路、民生街與民意街口時，和休旅車發生碰撞，因碰撞力量大，救護車部分毀損，休旅車也撞上路旁電線桿，造成4人受傷。

彰化縣消防局今天指出，1輛救護車昨晚鳴笛行經秀水鄉彰鹿路及民生街口時，張姓男子駕駛的休旅車剛好通過，撞上救護車的左側車身，由於撞擊力量大，救護車被撞後偏離車道，休旅車也因此撞上路旁的電線桿。

警方表示，救護車鳴笛行經彰鹿路、民生街與民意街口時，路口號誌為紅燈，休旅車行經十字路口時為綠燈，疑似未注意路口有來車而發生車禍，休旅車被撞時車頭還冒出白煙，路旁民眾見狀趕緊上前查看。

警方指出，車禍發生後，立即將張男及救護車上的護理師、病人及病人家屬，送往彰化基督教醫院急救，醫院說，70歲女性病人頭部有外傷，同車42歲女家屬右側肱骨骨折，目前已住院，張姓駕駛則有頭部撕裂傷，並合併頸椎椎間盤突出，目前也在醫院住院觀察中。

警方說明，救護車行經十字路口時雖然是紅燈，不過有鳴笛警示，享有優先路權，至於車禍發生原因及責任歸屬，仍在調查中。