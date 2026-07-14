三重某幼兒園竟找計程車離譜超載幼童 負責人、開車家長均挨罰

新北市1間私立幼兒園今天舉辦畢業活動排演，結束後欲返回幼兒園時，竟是由幼兒家長開計程車，分2趟載送15名幼兒及3名老師返回園所。教育局獲報依法裁處幼兒園負責人9萬元罰款，轄區三重警方也開罰開車家長1萬8千元。

據了解，這所私立幼兒園今天（14日）至三重區集美街集美國小舉辦畢業典禮排演，結束後欲返回幼兒園時，竟由幼兒家長開著計程車，分2批載運15名幼兒及3名老師，涉嫌超載，過程全被一旁民眾拍下PO網並向相關單位檢舉。

新北市教育局獲報展開調查，確認該幼兒園涉及使用一般自用車輛載運幼兒及超載情形，立即要求幼兒園檢討改善，並將依幼兒教育及照顧法第31條及第56條規定，裁處幼兒園負責人9萬元罰鍰，以維護幼兒交通安全及權益。

教育局表示，依幼兒教育及照顧法、幼兒園幼童專用車輛與其駕駛人及隨車人員督導管理辦法、學生交通車管理辦法等相關規定，幼兒園載運幼兒應使用符合規定的幼童專用車輛，並依規定檢具相關文件報教育局備查，不得以一般自用車輛載運幼兒。教育局將持續加強交通安全宣導及不定期辦理稽查，針對違規案件列管追蹤，督導幼兒園落實交通安全管理。

轄區三重警方表示，針對該計程車載運人數超過核定數額之部分，依道路交通管理處罰條例30條1項4款舉發，最高可處駕駛人1萬8千元罰鍰。