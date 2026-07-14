曼谷酒吧大火悲劇 消防署授「兩大逃生術」千萬別躲廁所

泰國曼谷啤酒餐廳發生重大火災後，警方在現場拉起封鎖線，店內桌椅及裝潢嚴重燒毀。中央社

泰國曼谷啤酒餐廳大火造成30死、逾70傷。消防署今天表示，民眾遇到火災時應謹記「向下逃、門要關」和「逃生不行、改避難」兩大逃生術，且切記別躲浴室、廁所避難。

曼谷拉拋路（Lat Phrao）一間啤酒餐廳發生火災，泰媒報導稱有消防人員指出，許多罹難者被發現倒臥在廁所；曼谷市防減災局表示，初步研判火災可能是天花板空調發生電線短路所致；警方則指出，火災可能還涉及消防逃生出口問題、電線超載，以及裝修時使用易燃材料以改善音響效果等問題。

內政部消防署預防調查組科長林主航告訴中央社記者，遇到火災發生時，民眾應保持冷靜，並謹記兩大逃生方法。首先為「向下逃、門要關」，火災發生時，原則上往1樓向外逃生，火場逃生避難時，一定要隨手關門。

其次為「逃生不行、改避難」，往1樓向外逃生時，若主要逃生路徑已有濃煙無法避難時，請尋找第2逃生路徑往1樓向外逃生。

林主航提醒，若第2逃生路徑也受阻礙，則改往未起火的相對安全空間關門避難，用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並撥打119求援，詳細告知119待救人員相關所在位置，等待消防人員救援。

由於曼谷大火有多數罹難者是在酒吧盡頭的廁所內被發現，第一線救難人員研判他們是在企圖逃生時被困而無法離開。林主航說，火災避難時，千萬別躲浴室、廁所，主要原因有4點，分別為浴室門與天花板多為塑膠材質、不耐高溫，易熔化變形；其次，門下方常設有通風口，無法阻絕濃煙。

以及，浴室排水孔下方設有「存水彎」，利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔離臭氣的作用，因此也不會有新鮮的空氣藉此流入浴室；最後，浴室大多沒有設置對外窗戶，無法向外求援。

林主航提到，曼谷大火也引發各界關注相關裝修法規，以國內來看，酒吧及餐廳裝修時所應遵守法規，涉及建築法第77條之2供公眾使用建築物室內裝修應申請審核許可，及「建築技術規則」建築設計施工編第88條的內部裝修材料使用應具耐燃性能等規定，相關建築安全管理法規為國土管理署所主責。

另外，酒吧、餐廳屬各類場所消防安全設備設置標準第12條甲類第1目、第5目場所，樓地板面積達一定規模者現場應設置火警自動警報設備、手動報警設備、室內消防栓、排煙設備、避難器具等。

另依消防法第11條規定，相關場所若有使用地毯、窗簾、布幕等物品，應具有防焰性能，並附加防焰標示。

林主航呼籲，民眾出入酒吧、餐廳時應做好「平時預防準備」，包括熟悉逃生動線，進入公共場所時，應先注意入口明顯處或包廂內懸掛張貼的逃生避難圖，確認目前所在位置；選擇安全場所，應拒絕至「建築物公共安全檢查或消防安全檢查不合格」的場所消費。

火災發生時，他說，應「尋找替代出口」，若1樓平面正門口被火源堵住，應立即往另一個不同方向的逃生出口撤離，切勿嘗試穿越火源；「依循燈具引導」，逃生時應依循火場中保持明亮的避難方向指示燈與出口標示燈所引導的箭頭方向，尋找安全的避難路徑。

台北市消防局防災科學教育館技正黃建華也表示，針對市內酒店、酒吧等夜間營業時間較長且常有飲酒情事場所，除持續依消防法要求場所應定期自主檢查維護消防安全設備，以及訓練員工初期自衛消防編組應變機制，也不定時進行抽查。

另外，依台北市特定場所容留人數管制規則及火災預防自治條例，相關場所應依核定容留人數管制量進行管制，以避免臨時大量聚集人潮造成危害，並應製作避難逃生安全說明影片於場所內播放，相關播放設備應具備於緊急狀況時切換播放避難逃生訊息的功能，以便消費者可掌握逃生重點並於災害發生時及時逃生。

黃建華呼籲，民眾至相關營業場所消費時，建議應先參考場所出入口明顯處的逃生避難平面圖，了解逃生動線及相關出口位置，或避免至門口貼有公（消）安不合格標示及逃生動線相關通道上有堆積雜物的場所消費，以提升消費安全。

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