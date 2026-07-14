苗62線落石意外去年監測至今 發生51次砸中4車3人受傷
苗栗縣泰安鄉前山對外主要道路苗62線落石危險，縣府在2.1公里、6.2公里設置的2處監控點偵測到51次落石，除了昨天波及1人1車外，去年5月間也砸中3車，造成2人受傷。
苗62線沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是6、70度以上高聳山壁，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響不穩定，雨後容易發生土石崩落，縣府2023年11月起在2.1公里、6.2公里處建置邊坡安全即時監控系統，當落石滯留在辨識範圍內達5秒，即會發出警示。
苗62線大湖鄉富興村砲石路段，昨天清晨、晚間先後發生2次落石，晚間還砸中一輛貨車，造成駕駛手腳擦挫傷，縣府統計去年至昨天共監測到51次落石，其中，2.1公里4次，有3次較大落石，去年5月12日還砸中2輛轎車、1輛機車，造成2人受傷。此外，6.2公里47次，有8次較大落石事件，其餘為約拳頭大小的小落石事件。
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