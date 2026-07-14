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蘆竹警鐵腕掃蕩飆車族 18人付出代價逾200萬元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

陳姓男子等18人今年4月涉嫌在桃園市蘆竹區長興路成群結隊飆車競速，桃園市蘆竹警分局獲報後組成跨單位專案小組偵辦，兵分兩路發動搜索，將18人全數拘提到案，並查扣競速機車與運兵車各5輛。桃園地檢署近日偵查終結，每人以3至10萬元交保，總交保金額達59萬元；警方另開出67萬餘元罰單，加計車輛沒入銷毀，飆車族付出的代價恐逾200萬元。

警方表示，4月26日凌晨獲報，蘆竹區長興路有多人競速危險駕駛，隨即與刑事警察大隊、交通警察大隊、八德分局、平鎮分局共組專案小組追查，並報請桃園地檢署義股檢察官胡致瑋指揮偵辦。專案小組擴大調閱沿線逾百支監視器，經連日比對，過濾出多輛涉案改裝車，鎖定車行、核心成員與共犯身分。

專案小組向桃園地院聲請搜索票，於5月6日、20日發動兩波搜索，前往八德、平鎮2處車行及新北市、新竹縣等地，拘提陳姓主嫌等18人到案，並現場查扣5輛無牌改裝機車及5輛運送機車用的運兵車。桃園地檢署近日偵查終結，認被告陳姓男子等人分別涉犯刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪、同法第30條第1項前段的幫助犯，均依法提起公訴，並聲請沒收扣案供競速及載運使用的10輛汽、機車。

交通違規部分，警方一口氣舉發60件重大違規，總罰鍰達67萬2500元，以「闖紅燈」32件為最大宗；「危險駕駛」則強勢取締12件，依「道路交通管理處罰條例」第43條規定，最高可處3萬6000元罰鍰，光此項合計逾43萬元；其餘取締項目還包括未禮讓行人、擅自改裝、逆向行駛、轉彎不依規定及未戴安全帽等。蘆竹分局強調，將持續跨單位掃蕩飆車行為，嚴正執法、絕不寬貸。

陳姓男子等18人今年4月涉嫌在桃園市蘆竹區長興路成群結隊飆車競速，桃園市蘆竹警分局獲報後組成跨單位專案小組偵辦。桃園地檢署近日偵查終結，每人以3至10萬元交保，總交保金額達59萬元，警方另開出67萬餘元罰單，加計車輛沒入銷毀，飆車族付出的代價恐逾200萬元。圖／蘆竹警分局提供
陳姓男子等18人今年4月涉嫌在桃園市蘆竹區長興路成群結隊飆車競速，桃園市蘆竹警分局獲報後組成跨單位專案小組偵辦。桃園地檢署近日偵查終結，每人以3至10萬元交保，總交保金額達59萬元，警方另開出67萬餘元罰單，加計車輛沒入銷毀，飆車族付出的代價恐逾200萬元。圖／蘆竹警分局提供

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