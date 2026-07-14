快訊

判有罪也要選到底！法國勒龐的極右勢力捲土重來

國家警報響！2縣市大雷雨狂轟1小時 山區小心暴雨

氣氛火爆…卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／雨後放晴更危險！苗62線大湖富興村路段巨石崩落搶通需3到5天

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，比大貨車體積都還龐大，目前交通完全中斷，苗栗縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午到場會勘，縣府估計落石總量可能有1000至2000立方公尺，且當地屬於陡坡，巨石從150公尺高度砸下，未來即使建明隧道都無法承受衝擊，因此將朝「截彎取直」的改道方式避開危險路段。

巨石坍方路段接近泰安、大湖交界路段，目前正由廠商進行搶通作業，交工處推估可能要3至5天才可能搶通。目前大湖富興、泰安清安間的交通必須繞路從大湖國中前的苗61線再轉往泰安鄉舊公所對面的產業道路作為替代路線。

昨天深夜10點多苗62線2.3公里大湖鄉富興村砲石路段發生巨大落石從山壁崩坍的災情，當時一輛大貨車行經，被大量落石推擠到邊坡護欄位置，多塊掉落的巨石比大貨車還龐大，讓人怵目驚心，46歲羅姓駕駛相當幸運僅受擦挫傷。

交工處表示，發生落石的路段，5年前落石坍方砸毀下方穿龍圳，2年前也出現過落石災情，這次掉落巨石阻斷的道路約30公尺，還有不少巨石滾落到邊坡下方私有地，呈扇形分布長約100公尺。這次搶通作業概估需3至5天，清出的石塊將在附近尋覓暫放區，日後再依規定送往土石資源堆置場。

縣府交通工務處長古明弘表示，石塊的重量視種類有所不同，如以一般石塊每立方公尺4噸估算，這次落石有的可能上百噸重，且是從150至130公尺的陡坡高度直墜而下，這種力道足可摧毀下方的明隧道。縣府規畫的改道路線從2.02公里至2.31公里，全長290公尺，估計需經費4億元，交工處將循管道呈報，盼中央能核准這項「長治久安」的改善工程方案。

今天的會勘現場原本排定在苗62線泰安溫泉區的泰雅文物館集合，勘察苗62線8.9公里處的坍方災情，不料昨晚富興村路段的落石災情更驚人，且阻斷交通。

「大雨後放晴更危險！」古明弘表示，縣內山區道路在大雨中常發生落石坍方意外，但大雨過後一、二天或放晴更危險，昨晚富興村路段落石就在雨停後2天內發生，民眾或遊客務必提高警覺。

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘、聽取改善工程簡報。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘、聽取改善工程簡報。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，許多並滾落到邊坡下方。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，許多並滾落到邊坡下方。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘、聽取改善工程簡報。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，目前交通完全中斷，縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午前往會勘、聽取改善工程簡報。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖富興村路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人並滾落到邊坡下方，空拍圖景像讓人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供

高金素梅 鍾東錦 苗栗

延伸閱讀

苗62線落石比大貨車還大！巨石將車推擠到路邊 所幸駕駛無大礙

往溪頭邊坡坍方巨石阻交通 南投縣府持續搶通

南庄苗21線石壁橋恢復單線通車 東河村14日仍停班課

巴威掏空 苗21線石壁橋緊急搶通

相關新聞

蘆竹警鐵腕掃蕩飆車族 18人付出代價逾200萬元

陳姓男子等18人今年4月涉嫌在桃園市蘆竹區長興路成群結隊飆車競速，桃園市蘆竹警分局獲報後組成跨單位專案小組偵辦，兵分兩路發動搜索，將18人全數拘提到案，並查扣競速機車與運兵車各5輛。桃園地檢署近日偵查終結，每人以3至10萬元交保，總交保金額達59萬元；警方另開出67萬餘元罰單，加計車輛沒入銷毀，飆車族付出的代價恐逾200萬元。

影／雨後放晴更危險！苗62線大湖富興村路段巨石崩落搶通需3到5天

苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗62線大湖路段昨天深夜10點多開始接連發生嚴重落石，許多落石體積驚人，比大貨車體積都還龐大，目前交通完全中斷，苗栗縣長鍾東錦、立委高金素梅等人上午到場會勘，縣府估計落石總量可能有1000至2000立方公尺，且當地屬於陡坡，巨石從150公尺高度砸下，未來即使建明隧道都無法承受衝擊，因此將朝「截彎取直」的改道方式避開危險路段。

父罹癌、母臥病、子無工作 新莊1家3口陳屍屋內腐爛死亡多時

新北市新莊區1棟公寓日前飄出惡臭，鄰居11日深夜通報房東到場，會同警方進入發現呂男1家3口陳屍屋內已腐爛長蛆死亡多時。據了解，死者為37歲呂男及患病的7旬雙親，警排除外力介入，初步懷疑是經濟及照護問題，確切死因仍待解剖釐清。

疑逆向釀禍！旗山2車擦撞 小貨車失控翻覆駕駛皆受傷送醫

高雄市旗山區今天下午一名48歲劉姓男子駕駛自小客車行經中正路時，疑似跨越車道逆向行駛，當街迎面擦撞上對向一輛由60歲陳姓女子駕駛的自小貨車，由於撞擊角度，導致自小貨車當場失控翻覆，事故造成雙方駕駛均受傷送醫，但確切肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

媽媽傳基隆河畔照片女兒不安報案 警消到場發現婦人落水亡

柯姓婦人今天傳新北市瑞芳區基隆河畔的照片給女兒，她的女兒擔心媽媽出意外報案。警、消到場發現柯婦落水，救起時已死亡，未送醫。警方初步排除他殺，今天下午報請檢察官相驗，釐清死因。

南市永康住宅火警 屋主急逃出顏面手及背部燙傷送醫

台南市永康區今中午發生民宅火警，現場濃煙竄出，幸屋主緊急逃出，其顏面手及背部燙傷送醫，詳細起火原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。