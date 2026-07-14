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父罹癌、母臥病、子無工作 新莊1家3口陳屍屋內腐爛死亡多時

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區1棟公寓日前飄出惡臭，鄰居11日深夜通報房東到場，會同警方進入發現呂男1家3口陳屍屋內已腐爛長蛆死亡多時。據了解，死者為37歲呂男及患病的7旬雙親，警排除外力介入，初步懷疑是經濟及照護問題，確切死因仍待解剖釐清。

據了解，74歲呂男與71歲周姓妻子、37歲兒子1家3口，今年2月初承租新莊區這間公寓，周妻因長期臥病在床、兒子又無工作，全家僅靠呂男擔任清潔工維生。近期呂男被診斷罹患癌症，身體健康狀況日趨惡化，7月初辭職在家中休養，家中經濟頓時陷入困境。

住在呂男隔壁鄰居近日因聞到呂家飄出濃後臭味，加上已多天未見他們出門擔心發生意外，立即致電房東。房東到場後因聯繫不上呂男立即報警，警方會同房東進入查看，赫見呂男1家3口陳屍屋內，身體嚴重腐爛長蛆明顯死亡。

警方封鎖現場調查，初步查看現場沒有外力介入跡象。經調閱監視器發現呂男兒子7月5日曾外出買東西返家，之後呂家就沒有人進出。懷疑3人是輕生。新北市社會局指出，3人皆未具福利身分，無保護個案進案紀錄，周婦有申請長照服務，並結合社區資源定期關懷。至於3人確切死因仍待解剖釐清。

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呂男1家3口陳屍屋內。聯合報系資料照片
呂男1家3口陳屍屋內。聯合報系資料照片

房東 癌症 妻子

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