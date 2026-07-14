疑逆向釀禍！旗山2車擦撞 小貨車失控翻覆駕駛皆受傷送醫

高雄市旗山區今天下午一名48歲劉姓男子駕駛自小客車行經中正路時，疑似跨越車道逆向行駛，當街迎面擦撞上對向一輛由60歲陳姓女子駕駛的自小貨車，由於撞擊角度，導致自小貨車當場失控翻覆，事故造成雙方駕駛均受傷送醫，但確切肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

旗山警方表示，今天下午1時13分接獲民眾報案，指稱旗山區中正路385巷口發生嚴重的車禍，現場有車輛翻覆、有人員受傷，急需警消到場協助，警方獲報到立刻趕往現場，但小貨車駕駛一度受困車內。

員警初步了解，涉嫌肇事的劉姓男子當時正駕駛自用小客車，沿著旗山區中正路往旗文路方向行駛，不料當他行經中正路385巷口時，疑似因一時恍神或未注意車道畫分方向，車輛逐漸偏移，最後逆向駛入對向車道，直接迎面擦撞上駛來的小貨車。

由於擦撞角度碰巧導致重心較高的小貨車瞬間失控，整輛車直接在馬路中央翻覆，側身躺在路旁，擋風玻璃更直接碎裂，撞擊也造成2名駕駛身上均有多處擦挫傷，警消趕抵現場時，陳女與劉男均意識清醒，隨即由救護車緊急送往附近的旗山醫院救治，兩人均無生命危險。

警方實施酒測，雙方的酒測值均為0，排除酒駕，至於劉男是否確實因逆向行駛而肇事，以及後續的事故責任、詳細肇因，警方表示將調閱周報監視器與行車紀錄器進一步釐清。

旗山警分局呼籲，市區道路狹窄且車流量大，駕駛人行車時務必保持專注、嚴格遵守交通規則，並依規定車道行駛，切勿貪圖方便跨越雙黃線或逆向行駛，以維護自身及其他用路人的生命財產安全。