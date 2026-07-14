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媽媽傳基隆河畔照片女兒不安報案 警消到場發現婦人落水亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

柯姓婦人今天傳新北市瑞芳基隆河畔的照片給女兒，她的女兒擔心媽媽出意外報案。警、消到場發現柯婦落水，救起時已死亡，未送醫。警方初步排除他殺，今天下午報請檢察官相驗，釐清死因。

柯婦的女兒今天上午10時許接到媽媽傳送在基隆河畔拍的照片給她，因為媽媽罹患憂鬱症，長期就醫治療，內心覺得不安，打「110」報案求助。

警方通報消防局同步派員趕往現場，看到61歲柯婦趴浮在水面。消防人員下水救援，發現已無生命跡象未送醫，交由警方處理。

柯婦並無明顯外傷，河邊一帶未發現明顯遭破壞或打鬥跡象，瑞芳警方初步排除他殺可能性，依規定製作報案人暨家屬筆錄後，報請基隆地檢署檢察官及法醫相驗，釐清死因。

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柯姓婦人今傳基隆河畔的照片給女兒，她的女兒擔心媽媽出意外報案。警、消到場發現柯婦落水，救起時已死亡，未送醫，警方報請檢察官相驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
柯姓婦人今傳基隆河畔的照片給女兒，她的女兒擔心媽媽出意外報案。警、消到場發現柯婦落水，救起時已死亡，未送醫，警方報請檢察官相驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 基隆

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