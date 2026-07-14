桃園市中壢區一名84歲魏姓老婦日前於下午1時許獨坐在已發動的機車上，精神恍惚。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名84歲魏姓老婦日前於下午1時許獨坐在已發動的機車上，精神恍惚，中壢警分局接獲熱心民眾報案，立即派員到場關心。面對員警提問，老婦僅不斷說天氣很熱、忘記怎麼回家，且突然不敢騎車，也說不出自己的年籍資料。所幸警方以車牌查詢，確認老婦身分後，順利通知家屬將其接回。

考量老婦身體狀況及安全，員警先將她帶返派出所休息。圖：讀者提供

興國派出所表示，警方到場時，疑因天氣炎熱，老婦精神有些恍惚，不斷表示「天氣太熱了」，還說自己突然忘記怎麼回家，也突然不敢騎車。考量老婦身體狀況及安全，員警先將她帶返派出所休息，提供飲水補充水分，耐心陪伴安撫情緒。由於老婦一時之間無法清楚說出自己的身分資料，員警便透過機車車牌查詢車籍資料，順利確認其身分，並立即聯繫家屬。老婦兒子趕抵派出所後，見母親平安無恙，對警方細心照顧與熱心協助深表感謝，頻頻向員警致謝。

中壢分局長林鼎泰表示，近期天氣持續高溫，長者外出容易因炎熱導致身體不適或一時迷失方向，提醒民眾應多關心家中長輩身體狀況，外出時盡量避免正中午高溫時段，並適時補充水分；若家中長者有失智或記憶力退化情形，可配戴聯絡資訊或防走失配件，或利用智慧定位裝置都能讓警方及時協助返家，也可至分局偵查隊辦理指紋建檔，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢老婦呆坐已發動機車喊「不敢騎」 警民及時伸援