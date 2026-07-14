快訊

圖多時事多！115分科地理答案揭曉 荷莫茲海峽、馬太鞍溪堰塞湖都入題

苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

台股盤中挫低1,500點、多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

怎麼撞的？機車與轎車碰撞後滑到路旁車輪卡小貨車車底

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區豐勢路今天發生離奇車禍，機車與轎車碰撞後，機車滑到停路旁小貨車駕駛座的車底，前車輪剛好卡在小貨車下動彈不得，騎士受傷，肇事原因由警方調查中。

東勢警分局表示，今天上午10時38分，東勢區豐勢路發生車禍。警方到場了解，53歲劉姓男子騎機車自豐勢路全聯福利中心騎出，欲駛入豐勢路時，疑未注意沿豐勢路直行之77歲簡姓男子駕駛的轎車，二車碰撞後，機車前輪滑入停放於路旁李姓男子駕駛的小貨車駕駛座側車底，造成機車及轎車受損，小貨車駕駛表示車輛無明顯損壞。

車禍造成劉姓騎士輕傷，送醫治療後意識清楚；轎車和小貨車駕駛均未受傷。經實施呼氣酒精測試，三車駕駛酒測值均為0.00mg/L，警方調查亦未發現有疑似毒品影響駕駛情形。現場已調閱轎車行車紀錄器影像，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

東勢分局呼籲，車輛由路邊起步、路外駛入道路時，應禮讓道路上擁有優先路權的直行車輛先行，起駛前應確實觀察左右來車及周遭交通狀況，落實路權觀念，共同維護交通安全。

台中市東勢區豐勢路今天發生車禍，機車與轎車碰撞後，再滑進停路的小貨車底。圖／警方提供
台中市東勢區豐勢路今天發生車禍，機車與轎車碰撞後，再滑進停路的小貨車底。圖／警方提供

車禍

延伸閱讀

桃園三民陸橋連撞3車 「駕駛卡車內」意識不清送醫

影／驚險畫面曝！宜蘭曳引車疑載橡膠過重...連車帶斗側翻 駕駛送醫

轎車開在台中雙十路人行道上 民眾罵「駕駛好瘋狂」警方要罰

高雄男酒後無照騎機車載表弟和3歲兒闖紅燈拒檢 釀4傷被逮吞罰19萬

相關新聞

颱風天新莊驚傳一家三口命案 父癌症母臥床兒子6天未出門警釐清死因

新北市新莊區11日發生3死悲劇。房東發現出租房屋發出惡臭，又聯繫不上37歲呂姓男房客立即報警。警方會同房東進入屋內，發現呂男與其74歲父親、71歲母親倒臥屋內，全身腐爛長蛆明顯死亡。警方初判無外力介入，檢察官將擇期解剖釐清死因。

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

宜蘭縣壯圍鄉廍後社區海岸鞦韆可眺望龜山島風景，是熱門拍照景點，不過昨天下午有遊客在鞦韆附近防風林聞到異味，循著味道查看綠色迷彩帳篷時，赫然發現一具男性遺體，因遺體腐敗嚴重且疑遭野狗啃食，當場受到驚嚇並報警，警方初步勘驗未發現外力介入跡象，今擴大採證。

媽媽傳基隆河畔照片女兒不安報案 警消到場發現婦人落水亡

柯姓婦人今天傳新北市瑞芳區基隆河畔的照片給女兒，她的女兒擔心媽媽出意外報案。警、消到場發現柯婦落水，救起時已死亡，未送醫。警方初步排除他殺，今天下午報請檢察官相驗，釐清死因。

南市永康住宅火警 屋主急逃出顏面手及背部燙傷送醫

台南市永康區今中午發生民宅火警，現場濃煙竄出，幸屋主緊急逃出，其顏面手及背部燙傷送醫，詳細起火原因待查。

怎麼撞的？機車與轎車碰撞後滑到路旁車輪卡小貨車車底

台中市東勢區豐勢路今天發生離奇車禍，機車與轎車碰撞後，機車滑到停路旁小貨車駕駛座的車底，前車輪剛好卡在小貨車下動彈不得，騎士受傷，肇事原因由警方調查中。

國1南下高雄1貨櫃車和拖板車、小客車連環撞 影響車流

根據警廣即時路況，今天中午12時3分，在國道1號南下365.4K過鼎金系統，有1輛自小客車和1輛拖板車、1輛貨櫃車追撞事故，占用內側和中間車道。事發路段正在大雨，高公局和國道警方處理中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。