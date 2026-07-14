怎麼撞的？機車與轎車碰撞後滑到路旁車輪卡小貨車車底

台中市東勢區豐勢路今天發生離奇車禍，機車與轎車碰撞後，機車滑到停路旁小貨車駕駛座的車底，前車輪剛好卡在小貨車下動彈不得，騎士受傷，肇事原因由警方調查中。

東勢警分局表示，今天上午10時38分，東勢區豐勢路發生車禍。警方到場了解，53歲劉姓男子騎機車自豐勢路全聯福利中心騎出，欲駛入豐勢路時，疑未注意沿豐勢路直行之77歲簡姓男子駕駛的轎車，二車碰撞後，機車前輪滑入停放於路旁李姓男子駕駛的小貨車駕駛座側車底，造成機車及轎車受損，小貨車駕駛表示車輛無明顯損壞。

車禍造成劉姓騎士輕傷，送醫治療後意識清楚；轎車和小貨車駕駛均未受傷。經實施呼氣酒精測試，三車駕駛酒測值均為0.00mg/L，警方調查亦未發現有疑似毒品影響駕駛情形。現場已調閱轎車行車紀錄器影像，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

東勢分局呼籲，車輛由路邊起步、路外駛入道路時，應禮讓道路上擁有優先路權的直行車輛先行，起駛前應確實觀察左右來車及周遭交通狀況，落實路權觀念，共同維護交通安全。