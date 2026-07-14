把高雄當GTA玩！男嗑藥酒駕撞民宅、搶超商、一路撞車還放火燒3宅

高雄張姓男子不滿陳姓女友跟他分手，今年5月15日晚間吸食安非他命及喝完酒後開車上路，先撞毀蔡姓屋主家中大門，又開車衝撞陳姓男子，後轉往林園區中厝路某超商搶劫，並開車撞毀超商，接著跑到附近巷弄縱火，延燒兩屋，隔天凌晨再跑到陳女住處放火，宛如知名遊戲「俠盜獵車手（GTA）」真人版，雄檢偵結，依毒駕、放火等罪起訴張男。

檢警調查，36歲張男今年4月29日與陳姓女友分手，他求復合被拒，隔月15日晚間8時許，先跑到陳女經營的理髮廳理論，一度動手掐住陳女脖子，恐嚇「要一起同歸於盡」。

張男離開陳女住處後，先在林園區北汕路堤防狂飲高粱酒，又在車上吸食安非他命，同晚11時42分許，張男在酒精、毒品催化下開車上路，先開車撞擊堤防旁住家大門，後又開車狂飆離開。

行經林園區沿海路二段與中芸路口時，見前方陳姓男子開車在等紅燈，隨即逆向停在陳男車旁，恐嚇「我要打你」，隨後開車撞及陳男轎車，陳男追上前，張男先將車停在路旁，隨後又開車猛撞陳男轎車。

把陳男轎車撞爛後，張男繼續開車前往林園區中厝路某家超商持鐮刀搶劫，見店員不從，又開車撞進超商，又把超商外的機車撞毀。

離開超商後，隔日凌晨0時43分許，張男跑到附近巷弄內縱火，火勢延燒巷弄內兩間民宅，所幸火勢未延燒造成嚴重傷亡。

接連衝撞無辜民眾住家、超商、車輛及縱火後，張男仍不罷手，又轉往陳姓前女友住處放火，將點燃的衛生紙丟到陳女住處機車燃燒，所幸被人迅速發現撲滅。

警方獲報後，同日凌晨1時50分許找到張男轎車，最後於附近工廠找到全身酒味的張男，張呼氣酒測值達每公升0.29毫克，尿液也呈現毒品反應，顳葉毒品濃度超標達60倍。

高雄地檢署偵辦時，張男坦承所有犯行，檢方認定張男犯毒駕、酒駕、毀損、縱火等罪，今偵結對他提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康