快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風天新莊驚傳一家三口命案 父癌症母臥床兒子6天未出門警釐清死因

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區11日發生3死悲劇。房東發現出租房屋發出惡臭，又聯繫不上37歲呂姓男房客立即報警。警方會同房東進入屋內，發現呂男與其74歲父親、71歲母親倒臥屋內，全身腐爛長蛆明顯死亡。警方初判無外力介入，檢察官將擇期解剖釐清死因。

據了解，呂男與雙親在新莊區中正路租屋居住，11日巴威颱風來襲當天，租屋處發出濃厚屍臭味，房東獲報聯繫租客呂男卻都聯繫不上，擔心發生意外立即報警。新莊警獲報會同房東打開房門，發現呂男及其雙親均明顯死亡，遺體嚴重腐爛長蛆。

警方封鎖現場採證，經查現場並無外力介入或打鬥跡象，據了解，呂男父親罹患癌症，母親也長期臥病在床。經調閱監視器發現呂男5日曾外出購物，返家後就此沒有出門。警方已報請檢察官相驗，並將擇期解剖釐清3人確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新莊警方發現呂男1家3口陳屍屋內。圖／聯合報系資料照片
新莊警方發現呂男1家3口陳屍屋內。圖／聯合報系資料照片

命案 房東 巴威颱風

延伸閱讀

影／租屋驚魂！女睡夢中傳開鎖聲 門外阿伯自稱前租客要拿東西

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

泰男女半裸倒斃車內！疑車震後熟睡未熄火 一氧化碳中毒釀禍

酒醉男公司門口開瓦斯潑汽油欲縱火！同事見狀嚇壞 新莊警壓制逮人

相關新聞

颱風天新莊驚傳一家三口命案 父癌症母臥床兒子6天未出門警釐清死因

新北市新莊區11日發生3死悲劇。房東發現出租房屋發出惡臭，又聯繫不上37歲呂姓男房客立即報警。警方會同房東進入屋內，發現呂男與其74歲父親、71歲母親倒臥屋內，全身腐爛長蛆明顯死亡。警方初判無外力介入，檢察官將擇期解剖釐清死因。

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

宜蘭縣壯圍鄉廍後社區海岸鞦韆可眺望龜山島風景，是熱門拍照景點，不過昨天下午有遊客在鞦韆附近防風林聞到異味，循著味道查看綠色迷彩帳篷時，赫然發現一具男性遺體，因遺體腐敗嚴重且疑遭野狗啃食，當場受到驚嚇並報警，警方初步勘驗未發現外力介入跡象，今擴大採證。

「堵」快掉了！七堵車站外牆招牌鬆脫歪斜 台鐵應變防掉落砸傷人

台鐵七堵火車站崁掛在外牆的「七堵車站」招牌，「堵」字疑在颱風吹襲鬆脫。台鐵今天表示，已緊急採取防護措施，並請廠商報價修復。

國1南下高雄1貨櫃車和拖板車、小客車連環撞 影響車流

根據警廣即時路況，今天中午12時3分，在國道1號南下365.4K過鼎金系統，有1輛自小客車和1輛拖板車、1輛貨櫃車追撞事故，占用內側和中間車道。事發路段正在大雨，高公局和國道警方處理中。

把高雄當GTA玩！男嗑藥酒駕撞民宅、搶超商、一路撞車還放火燒3宅

高雄張姓男子不滿陳姓女友跟他分手，今年5月15日晚間吸食安非他命及喝完酒後開車上路，先撞毀蔡姓屋主家中大門，又開車衝撞陳姓男子，後轉往林園區中厝路某超商搶劫，並開車撞毀超商，接著跑到附近巷弄縱火，延燒兩屋，隔天凌晨再跑到陳女住處放火，宛如知名遊戲「俠盜獵車手（GTA）」真人版，雄檢偵結，依毒駕、放火等罪起訴張男。

桃園52歲男子騎腳踏車遭撞飛 送醫搶救傷重不治

桃園市八德區發生嚴重車禍，51歲簡姓男子昨晚7時許開車行經介壽路一段往桃園方向行駛，不明原因撞上同向騎腳踏車的52歲邱姓男子，且撞擊力道猛烈，擋風玻璃都碎成蜘蛛網狀，警方正朝過失致死方向偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。