颱風天新莊驚傳一家三口命案 父癌症母臥床兒子6天未出門警釐清死因

新北市新莊區11日發生3死悲劇。房東發現出租房屋發出惡臭，又聯繫不上37歲呂姓男房客立即報警。警方會同房東進入屋內，發現呂男與其74歲父親、71歲母親倒臥屋內，全身腐爛長蛆明顯死亡。警方初判無外力介入，檢察官將擇期解剖釐清死因。

據了解，呂男與雙親在新莊區中正路租屋居住，11日巴威颱風來襲當天，租屋處發出濃厚屍臭味，房東獲報聯繫租客呂男卻都聯繫不上，擔心發生意外立即報警。新莊警獲報會同房東打開房門，發現呂男及其雙親均明顯死亡，遺體嚴重腐爛長蛆。

警方封鎖現場採證，經查現場並無外力介入或打鬥跡象，據了解，呂男父親罹患癌症，母親也長期臥病在床。經調閱監視器發現呂男5日曾外出購物，返家後就此沒有出門。警方已報請檢察官相驗，並將擇期解剖釐清3人確切死因。

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