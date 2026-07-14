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八德介壽路轎車猛撞自行車！騎士噴飛送醫不治
桃園市八德區一名51歲簡姓男子昨(13)日晚間19時34分許，駕駛小客車行經介壽路一段時，不慎與52歲邱姓自行車騎士發生碰撞，導致其送醫不治，簡男經檢測無酒駕及毒駕，詳細肇事原因尚待警方釐清。
八德警分局說明，昨日晚間在八德區介壽路一段252號，簡男駕駛汽車由介壽路一段往桃園方向行駛，與同向自行車騎士邱男發生碰撞，邱男送醫急救後傷重不治，簡男經現場酒測值為零，毒品快篩為陰性，詳細肇事原因尚待釐清。
警方呼籲，駕駛車輛上路，務必注意行車動態，以維護道路交通安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】八德介壽路轎車猛撞自行車！騎士噴飛送醫不治
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