八德介壽路轎車猛撞自行車！騎士噴飛送醫不治

花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，受災的林女士表示，睡夢中被愛犬「來福」不停撞門吵醒，才驚覺屋外已起火，及時逃出生天，但來福卻不知去向，好在事後已平安尋獲，讓林女士激動直呼「真的是牠救了我一命！」

2026-07-14 09:24