桃園市桃園區三民陸橋發生連環事故。圖：讀者提供

桃園市桃園區三民陸橋昨(13)日晚間21時57分許發生連環事故，一台黑色休旅車連續碰撞3台自小客車，由於撞擊力道強大，在附近運動的民眾被嚇到，還以為有人從橋上掉下去。桃園警分局與消防局獲報立即到場處理，發現肇事駕駛51歲劉姓男子卡在車內動彈不得，且意識不清，趕緊將其救出後送醫治療。警方表示，劉男沒有酒駕、毒駕，疑似是身體不適才會釀禍。至於被撞的3名駕駛僅受輕傷，無大礙。

肇事的劉男意識不清。圖：讀者提供

桃園分局說明，昨晚劉男駕駛休旅車沿復興路右轉三民陸橋，往建國路方向行駛，疑因身體不適，導致車輛失控連續碰撞其他3台自小客車後停止。武陵派出所副所長劉柏春立即率員與桃園交通中隊員警趕赴現場處理。劉男因撞擊力量過大，被拋離駕駛座，整個人卡在駕駛座及乘客座中央縫隙動彈不得，且身體虛弱無力，員警立即合力協助將駕駛救出送醫。經實施檢測，劉男無酒駕、毒駕情事。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

黑色休旅車連續碰撞3台自小客車。圖：讀者提供

警方呼籲，民眾駕車前應注意自身健康狀況，如有身體不適應避免開車，行車途中若感不適，應立即停靠安全處所並尋求協助，以確保行車安全。

有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

第一大隊大林分隊說明，肇事的劉男意識不清，由大林分隊救護車送往聖保祿醫院治療。至於遭撞的3名駕駛均意識清楚、受輕傷，31歲高姓女子肢體疼痛，由大林分隊救護車送往聖保祿醫院；27歲林姓男子頭部及左手臂疼痛，由三民分隊救護車送往敏盛醫院；31歲江姓女子右膝疼痛，由三民分隊救護車送往敏盛醫院。此次車禍救護共出動消防人員11名，消防車2台、救護車3台。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園三民陸橋連撞3車 「駕駛卡車內」意識不清送醫