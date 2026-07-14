銀行行員及時察覺異狀並通報大園警分局到場勸阻，成功攔阻李男匯出8萬元。圖：讀者提供

桃園市大園區一名35歲李姓男子日前誤信網路結識的陌生網友，對方佯稱可協助代為清償債務，卻以加入色情聊天室、繳交會員費等理由要求匯款，甚至指定將款項轉入不同銀行帳戶。所幸銀行行員及時察覺異狀並通報大園警分局到場勸阻，成功攔阻李男匯出8萬元，也避免其淪為詐騙集團利用的洗錢工具。

經員警詳細說明後，李男終於驚覺自己險些落入詐騙陷阱，當場打消匯款念頭。圖：讀者提供

大園派出所表示，日前接獲合作金庫銀行通報，指稱李男欲臨櫃匯款至陌生帳戶，疑似遭遇詐騙，請求警方到場協助。所長童元毅立即率同警員黃茹凰，並帶領實習生劉廷萱趕赴現場了解情形。警方到場後發現，李男準備匯款8萬元至未知的銀行帳戶，經徵得其同意查看手機對話紀錄後，發現李男遭遇典型的「假交友詐騙」手法。詐騙集團先以噓寒問暖、建立信任等方式博取李男信賴，再佯稱願意協助代為清償債務，隨後要求李男加入通訊軟體Telegram的色情聊天室，並以繳交會員費為由要求匯款。

員警當場向李男分析詐騙集團慣用話術，並結合近期實際案例耐心勸說，提醒若持續依照對方指示匯款，不僅可能財物損失，更可能成為洗錢的工具。經員警詳細說明後，李男終於驚覺自己險些落入詐騙陷阱，當場打消匯款念頭。

大園分局提醒，詐騙集團常利用交友軟體或社群平台建立信任，再以完成指定任務等名義要求匯款，並頻繁要求將款項轉入不同銀行帳戶。民眾如遇網友涉及金錢往來、要求加入不明群組或指示匯款至陌生帳戶時，可立即撥打165反詐騙專線或110向警方查證，以免落入詐騙陷阱。

本文章來自《桃園電子報》。原文：網友誆騙幫還債、加入色情聊天室 大園男險損失8萬積蓄