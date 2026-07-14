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打贏官司也拿不回錢？直擊詐騙求償核心 徵信專家坦言：一紙空文機率高

桃園電子報／ 桃園電子報

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（示意圖／婦馨徵信有限公司提供）

「每天早安晚安，聊到未來一起買房、一起準備結婚基金。」這樣的交友軟體對話場景，正是近年台灣最猖獗的詐騙手法之一，也就是俗稱「殺豬盤」的開場白。根據內政部警政署165打詐儀表板統計，2026年1月至4月，光是「假交友投資詐財」單一手法，全台受理案件即達3,659件，財損金額高達新台幣46億7,199萬元，平均每件財損逼近130萬元。

這類案件的共通劇本並不複雜，透過交友軟體或社群平台認識，對方溫柔體貼、噓寒問暖，聊了數週甚至數月後，開始提及「投資」，可能是虛擬貨幣，也可能是海外理財平台，並強調自己已靠此獲利豐厚，想帶著對方一起賺。等到感情基礎與信任感都已建立，許多人便一步步將積蓄匯出，直到平台消失、對方失聯，才驚覺深陷騙局。

長年協助民眾處理感情與財務糾紛案件的婦馨徵信有限公司，近期也觀察到類似案件持續出現。該公司指出，這類案件最棘手之處，不在於能否找出犯罪者身分或蒐集到對話紀錄，而在於即使受害者提告成功，若對方名下已無財產可供執行，賠償金額實際上仍可能求償無門。

「養、套、殺」三階段手法，情感與金錢同時淪陷

根據台灣偵探職業總會觀察，這類愛情投資詐騙通常遵循固定的操作劇本。第一階段，詐騙集團會透過交友軟體、Instagram私訊或臉書社群等管道接觸目標，建立初步聯繫後，便引導對方轉往LINE等通訊軟體繼續互動，藉此規避原平台的偵測機制。第二階段是長達數週甚至數月的「養套期」，犯罪者會投入大量時間噓寒問暖，製造溫柔、貼心的愛情假象，待信任感建立後，才會透過偽造的獲利對帳單、話術包裝的投資機會，誘導受害者小額試水，再逐步加碼。第三階段，一旦受害者提出要出金或提領獲利，對方便會失聯消失，完成整個「殺」的收割。

交往半年後才驚覺，三百萬積蓄一夕成空

一名女性的遭遇，或許能說明這類詐騙的真實樣貌。根據婦馨徵信有限公司提供的個案紀錄（部分細節已調整以保護當事人隱私），這名女性透過交友軟體結識一名自稱從事海外貿易的男性，雙方交往近半年，對方每天噓寒問暖，甚至已開始討論未來同居計畫。

交往期間，對方多次提及自己透過虛擬貨幣投資獲利豐厚，並邀她一同加入某海外理財平台。起初她僅投入小額資金試水，見帳戶「獲利」數字持續攀升，才逐步加碼，前後匯出近三百萬元積蓄。直到她想提領獲利，卻發現平台以各種名目要求先繳納「保證金」「稅金」才能出金，這才驚覺已深陷騙局，而此時對方早已失聯。

直擊問題核心，錢真的討得回來嗎？

面對許多受害者最迫切的疑問，「錢真的能討得回來嗎？」記者直接向婦馨徵信社資深專家鍾玫君提出質疑。鍾玫君坦言：「老實說，我們不能保證一定能把錢全部要回來。」她解釋，詐騙集團之所以難纏，正是因為就算警方成功偵破、鎖定車手或金流，只要主嫌早已脫產或人在境外，受害者即便打贏民事官司、取得勝訴判決，這筆賠償實際上仍可能是一紙空文。

記者進一步追問，那委託徵信社的意義究竟何在？鍾玫君表示，主要有三個層面：第一是背景調查，協助釐清對方身分、是否為詐騙集團慣用手法、資金流向是否可追蹤，若能在詐騙集團得手前及早發現，便有機會終止騙局；第二是協助蒐證，將對話紀錄、匯款憑證、平台頁面等資料，依合法方式妥善保存，避免受害者日後求償時因證據不足而敗訴。

第三，則是求償協商階段的資源整合。鍾玫君指出，多數受害者發現受騙後，通常只想到報警與提告，卻忽略若能先掌握對方財產狀況，並由專業人士出面協助談判協商，這條路或許能走得更快、更穩。「證據到位，加上專業的法律與協商資源整合，事情便會出現轉圜的餘地。」

業者提醒：自責無濟於事，及早查證止血才是關鍵

鍾玫君也提醒，許多受害者發現受騙後，第一反應通常是自責，懊悔自己「怎麼會這麼笨」，但這種心態反而會拖延處理時機。她建議，一旦對方開始提及投資、要求儲值點數，或以任何理由催促匯款，應立即停止動作，並先撥打內政部警政署165反詐騙專線查證，或上165打詐儀表板查詢是否為已知詐騙手法，而非等到金額擴大後才尋求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：打贏官司也拿不回錢？直擊詐騙求償核心 徵信專家坦言：一紙空文機率高

警政署 內政部

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