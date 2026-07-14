宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

宜蘭縣壯圍鄉廍後社區海岸鞦韆可眺望龜山島風景，是熱門拍照景點，不過昨天下午有遊客在鞦韆附近防風林聞到異味，循著味道查看綠色迷彩帳篷時，赫然發現一具男性遺體，因遺體腐敗嚴重且疑遭野狗啃食，當場受到驚嚇並報警，警方初步勘驗未發現外力介入跡象，今擴大採證。

據了解，發現遺體的遊客事後驚魂未定，昨天協助警方重返現場指認位置，隨後至派出所製作筆錄，期間情緒激動，多次落淚。

警方表示，死者身穿黑色長褲及黑襪，遺體已嚴重腐敗，現場散發強烈腐臭味，部分骨骸外露，由於屍體腐化情形嚴重，目前尚無法確認死亡時間，也未在現場找到可辨識身分的證件，死者身分及國籍仍有待釐清。

警方初步排除他殺可能，不排除死者可能為在海岸作業的捕鰻苗漁民，因發現時已入夜，今天將再度前往現場擴大採證，並進一步調查死因。

附近釣客指出，約一周前便曾聞到陣陣刺鼻異味，原以為是遭棄置的廚餘或流浪動物屍體腐爛所致，也曾試圖尋找來源卻無結果，直到警方到場處理後，才得知竟是帳篷內藏有一具男屍。