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「堵」快掉了！七堵車站外牆招牌鬆脫歪斜 台鐵應變防掉落砸傷人
台鐵七堵火車站崁掛在外牆的「七堵車站」招牌，「堵」字疑在颱風吹襲鬆脫。台鐵今天表示，已緊急採取防護措施，並請廠商報價修復。
基隆市議員曾怡芳得知七堵火車站西側的外牆，原本整齊排列的「七堵車站」四個字，其中的「堵」招牌脫落，可能會掉落砸中人車，向立委王正旭反應。前立委蔡適應也獲知，並在臉書指出，立委服務處已聯繫台鐵緊急加強防護措施，台鐵已請廠商報價處置。
七堵火車站是七堵地區指標建築物，周邊道路車流量大，外牆招牌文字歪斜，並可能釀災引發外界關注。台鐵已在下方路面拉封鎖線，防止民眾靠近發生危險。
這起意外狀況也成為臉書地方社團的話題。基隆市議員楊秀玉留言回應，已經有跟七堵站長聯絡，台鐵指會盡速處理。蔡旺璉的秘書張瀚哲也說，已經通報台鐵及市政府相關單位協助處理。
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