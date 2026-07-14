桃園市龜山區振興路348號附近，一名74歲女騎士行經該處，疑因路面坑洞閃避不及摔車。圖：市議員陳雅倫辦公室提供

桃園市龜山區振興路今（13）日晚間發生機車摔車事故，一名74歲女騎士行經振興路348號附近時，疑因路面坑洞閃避不及摔車，造成左側肢體擦傷，經消防人員初步處置後送往林口長庚紀念醫院治療。事故也再度引發地方對振興路路況的關注，龜山區市議員陳雅倫要求市府停止「補丁式」修補，儘速推動全面檢視及重鋪工程；桃園市政府養護工程處則表示，已完成緊急修補，明日將進一步刨除重鋪，並將納入後續改善作業。

事故地點路面出現約6公分深坑洞。圖：市議員陳雅倫辦公室提供

消防局表示，今晚6時40分接獲報案，振興路348號前發生機車交通事故，龜山分隊出動2名消防人員及1輛救護車到場救援。74歲女性機車騎士因摔車造成左側肢體擦傷，現場完成傷口清洗、包紮後，送往林口長庚紀念醫院治療。

桃園市龜山區振興路348號附近，一名74歲女騎士行經該處，疑因路面坑洞閃避不及摔車。圖：市議員陳雅倫辦公室提供

據了解，事故地點路面出現約6公分深坑洞，女騎士疑因來不及閃避而摔車。陳雅倫接獲通報後趕赴現場勘查，並通知轄區警方到場協助交通疏導及設置警示，避免其他用路人再次發生危險。

陳雅倫表示，振興路是連結上下龜山、往返桃園與新北的重要道路，也是多項公共管線的主要廊道，長年因反覆開挖及修補，導致路面品質不佳。她指出，市府多年來多採分段刨鋪或局部修補方式處理，無法有效改善道路結構，經常在豪雨後再度出現坑洞。

陳雅倫認為，振興路車流量大、車速快，是許多民眾每日通勤的重要道路，一處坑洞就可能造成騎士摔車受傷。她呼籲市府應儘速辦理道路結構檢視、路基改善及全面重鋪工程，不應再以預算不足為由，持續採取治標不治本的修補方式。

對此，養工處表示，近日連續豪雨確實造成市區多處道路出現坑洞，已加派人力辦理巡查及修補。振興路全長近5公里，目前已規劃兩處改善工程，包括振興路885巷至1092巷路段及振興路與台一線路口改善工程，預計8月進場施工。

養工處指出，事故發生地點目前原本未列入大面積改善計畫，但經現場勘查發現已有龜裂及坑洞情形，已先完成緊急修補，預計明日再進行區塊刨除及熱拌瀝青修補，後續也將配合8月施工一併改善。

養工處另表示，已主動聯繫受傷騎士慰問，並向家屬說明道路公共意外責任保險理賠流程，後續將持續追蹤改善情形，降低道路安全風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山振興路6公分坑洞釀74歲女騎士摔傷 議員批補丁式修路害民眾受害