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楊梅連2日傳失智長輩迷途 警耐心比對身分助團圓

桃園電子報／ 桃園電子報

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婦人突然想起自己身上配戴有識別證，員警立即查看識別證上的聯絡資訊，順利聯繫到其兒子。圖：讀者提供

桃園市楊梅警分局頭洲派出所於12日及昨(13)日接連協助2名失智長者平安返家，憑藉細心查證身分及耐心協助，順利讓迷途長者與家人團聚，展現警方為民服務的精神。

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員警持續耐心與老翁交談，並比對多方資訊，終於確認其身分為71歲卓姓老翁。圖：讀者提供

警方提到，12日晚間20時許，警員廖翊森、張靖儒接獲民眾報案，指稱住家門口有一名80歲黃姓婦人在附近徘徊，疑似失智且無法清楚說明住處，希望警方協助。員警到場後先安撫婦人情緒，並耐心詢問相關資訊，試圖協助她找到返家的路。警方依據婦人提供的零星線索查找家屬及住處，過程中婦人突然想起自己身上配戴有識別證，員警立即查看識別證上的聯絡資訊，順利聯繫到其兒子，通知前來接母親返家。家屬抵達後見母親平安無恙，頻頻感謝警方熱心協助，避免意外發生。

警方也提及，昨日晚間22時許，警員廖翊森、何羿樵及實習生黃長元接獲長者迷途報案，員警獲報後立即趕赴現場處置，在關懷老翁的過程中，由於其疑似患有失智症，不僅無法清楚表達身分，也說不出住家地址，現場情況一度陷入膠著。所幸員警持續耐心與老翁交談，並比對多方資訊，終於確認其身分為71歲卓姓老翁。警方隨即聯繫家屬告知相關情形，並確認住家地址後，立即駕車護送老翁返家。家屬見到老翁平安返家，終於放下心中大石。家屬向警方表示，老翁平時與家人同住於觀音區，有時會趁家人上班或不注意時獨自外出，家人都十分擔心，對於警方積極協助深表肯定，並再三表達感謝之意。

楊梅分局呼籲，家中如有失智長者，建議可讓長者配戴寫有姓名、聯絡方式的識別手環、項鍊或防走失愛心布標，也可申請防走失相關服務，以利長者不慎走失時，警方能迅速確認身分並協助返家，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅連2日傳失智長輩迷途 警耐心比對身分助團圓

派出所 失智症 桃園市

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