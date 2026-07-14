疑車速太快發生自撞車禍 台中東勢交通號誌桿被撞歪

台中市東勢區豐勢路與第一橫街口今天早上發生轎車自撞交通號誌桿車禍，疑車速太快撞歪號誌桿，東勢分局獲報後立即派員到場處理，初步調查駕駛無酒駕和毒駕，肇事原因警方調查中。

東勢警分局表示，今天早上5時55分，台中市東勢區豐勢路與第一橫街口發生轎車自撞交通號誌桿事故，東勢分局獲報後立即派員前往處理。

經警方調查，25歲羅姓男子駕駛轎車沿第一橫街由東崎路五段往豐勢路方向行駛，行經豐勢路、第一橫街口時，疑因車速過快，致車輛自撞豐勢路217號前交通號誌桿，造成車輛前車頭受損。

事故發生後，羅姓駕駛及車上乘客均未受傷；經實施酒測，駕駛酒測值為0.0mg/L，警方調查亦未發現有疑似毒品影響駕駛情形。現場有行車紀錄器影像，可供還原事故發生經過，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

東勢分局呼籲，駕駛人行經路口及市區道路時，應依規定速限行駛，並隨時注意車前狀況，切勿因車速過快或操作不慎而發生交通事故，以維護自身及其他用路人安全。

台中市東勢區豐勢路與第一橫街口今天早上發生轎車自撞交通號誌桿事故，東勢分局獲報後立即派員到場處理。圖／警方提供