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「牠救了我一命！」花蓮重慶市場旁火警 忠犬來福示警主人逃生

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，受災的林女士表示，睡夢中被愛犬「來福」不停撞門吵醒，才驚覺屋外已起火，及時逃出生天，但來福卻不知去向，好在事後已平安尋獲，讓林女士激動直呼「真的是牠救了我一命！」

林女士表示，昨晚9時左右休息，鐵門也全部拉下，她有飼養2隻狗「來福」和「阿爆」，其中來福近一周幾乎天天撞門，昨晚她原以為牠又在調皮，開門準備責備，沒想到門一打開竟是濃煙瀰漫景象，屋外甚至已出現火苗。

她隨即打開鐵門逃生，撥打119報案，並趕緊關閉總電源，並將瓦斯桶、機車及錢包等重要物品拿出來，同時呼喚2隻狗一起撤離，原本來福、阿爆都跟著跑出來，但來福不知為何又折返往另一側跑去，她一度想回頭尋找，卻因火勢迅速擴大只能作罷，其他衣物、生財器具全數付之一炬。

回想驚險經過，林女士仍心有餘悸，她表示，如果不是來福一直撞門把她吵醒，自己恐怕還困在睡夢中，「真的是來福救了我」，但來福失蹤，擔心狗受到傷害，幸好清晨發現來福在附近徘徊，平安無事。而林女士也懷疑，火災可能與屋外堆放雜物遭人丟棄菸蒂，或電線遭貓、老鼠啃咬有關。

花蓮縣消防局獲報後，立即派遣花蓮、自強、仁里、美崙、北埔及特搜等分隊趕赴灌救，由於現場為4棟相連鐵皮建築，內部堆放大量雜物，火勢猛烈且濃煙不斷竄入鄰近重慶市場，加上旁邊就是加油站，若延燒不堪設想，所幸消防人員迅速控制火勢，未波及周邊建物，火勢至清晨才完全撲滅。

消防局第一大隊大隊長林武正表示，火警地點位於重慶路462巷1號、3號，凌晨0時40分控制火勢，後續殘火處理，現場共4棟連棟鐵皮屋，其中2戶受影響，至於詳細起火原因，仍待火災調查科進一步釐清。

花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，消防人員直到凌晨才完全把火勢撲滅。圖／民眾提供
花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，消防人員直到凌晨才完全把火勢撲滅。圖／民眾提供

花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，消防人員直到凌晨才完全把火勢撲滅。圖／民眾提供
花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，消防人員直到凌晨才完全把火勢撲滅。圖／民眾提供

花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，消防人員直到凌晨才完全把火勢撲滅。圖／民眾提供
花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，消防人員直到凌晨才完全把火勢撲滅。圖／民眾提供

受災的林女士睡夢中被愛犬「來福」不停撞門吵醒及時逃生，但來福卻不知去向，好在事後已平安尋獲，讓林女士激動直呼「真的是牠救了我一命！」圖／民眾提供
受災的林女士睡夢中被愛犬「來福」不停撞門吵醒及時逃生，但來福卻不知去向，好在事後已平安尋獲，讓林女士激動直呼「真的是牠救了我一命！」圖／民眾提供

花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，消防人員直到凌晨才完全把火勢撲滅。圖／民眾提供
花蓮市重慶加油站旁一處連棟鐵皮屋今天凌晨0時發生火警，有4棟連棟房屋陷入火海，消防人員直到凌晨才完全把火勢撲滅。圖／民眾提供

火災 花蓮 老鼠

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