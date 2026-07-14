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影／台東60年老店蘇天助米糕深夜惡火 4桶瓦斯噴火爆炸聲嚇壞居民

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市深夜驚傳火警！已有60年歷史的「蘇天助素食米糕、素食麵」老店，今天凌晨突然竄出猛烈火舌，現場四桶瓦斯桶同步噴火，店內不時傳出爆裂聲響，火勢一度相當猛烈，嚇壞附近居民。

消防局獲報後，立即派遣轄區消防分隊及多輛消防車趕赴現場搶救，消防人員迅速佈署水線，並破壞鐵捲門進入火場灌救，全力壓制火勢，歷經約20分鐘順利控制火勢，成功阻止延燒至周邊建築，所幸無人員傷亡。

深夜街頭，熊熊烈焰不斷從店內竄出，火光照亮整條街道，大量濃煙直衝天際，伴隨瓦斯桶持續噴火，火焰一度往道路延燒，場面驚險。消防人員抵達後立即架設多條水線灌救，火場內還不時傳出爆裂聲，讓現場氣氛相當緊張。

附近民眾表示，當時先聽見一連串爆炸聲，走出屋外查看時，整間店已陷入火海，擔心火勢波及鄰近住家，大家紛紛撤離到戶外避難，並立即撥打119報案。

蘇姓業者表示，打烊前員工曾反映店內有股怪味，由於當天剛完成灑水系統及水冷扇安裝，他離開前還逐一檢查所有電器設備，並將插頭全數拔除後才返家。不料離開約十多分鐘，就接獲通知店內失火。

他表示，不排除與新購置的水冷扇有關，但僅是個人推測，真正起火原因仍待消防局火災調查人員鑑定釐清。

這起火警所幸未造成人員傷亡，也未波及鄰近住家。不過，這家陪伴台東人超過一甲子的老字號素食米糕、素食麵店暫時停業，不少熟客得知消息後直呼不捨，期盼老店能早日修復，重新飄香。

台東市寶桑路與福建路口的蘇天助素食米糕、素食麵老店深夜竄出猛烈火舌，火光照亮整條街道，場面驚險。圖／讀者提供
台東市寶桑路與福建路口的蘇天助素食米糕、素食麵老店深夜竄出猛烈火舌，火光照亮整條街道，場面驚險。圖／讀者提供

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