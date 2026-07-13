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影／台南姊妹颱風天到雲林偷走荷蘭神像 自稱有荷蘭血緣令警方傻眼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣水林鄉車港村「綠佑將軍廟」供奉的荷蘭將軍神像，本月11日強颱巴威來襲，被家住台南的黃姓姊妹冒著颱風天開車跑到雲林抱走荷蘭將軍神像，警方循線今天尋回神像，這對姊妹竟稱因祖先有荷蘭血緣，託夢指引到水林鄉找到荷蘭將軍，才抱走神像加以保護，以免颱風受災。

這番說詞令警方傻眼，盡管村民體諒姊妹出自護神之誠，不予追究，但仍被依竊盜罪函送法辦。

雲林縣水林鄉傳說是顏思齊登台地，故有台灣第一庄之稱，車港村更有七角井遺址，被傳為荷蘭紅毛村，當地一座「綠佑將軍廟」廟內只供奉一尊荷蘭將軍，本月11日巴威強颱來襲，兩名遠從台南玉井來的黃姓姊妹，當天上午冒雨抱走荷蘭將軍神像。

當地游姓村民指出，當天上午他到廟點香，神像還在，下午他又去廟看一下，打開燈神像竟然不見了，他嚇一跳趕緊報案，荷蘭將軍很靈感，是村子的守護神，颱風天遺失，心想是否有人怕神像颱風天受災來請走，即打開監視查看，才發現神明是被人抱走。

由於廟的監視器才裝好三天就派上用場，冥冥中好像知道有人會來抱走神明，村民也感到很神奇，監視器畫面出現抱走神像的人是女生，還開著市價約180萬元的特斯拉轎車，看來不像是竊賊，但為找回神明，還是提供給警方追查。

經兩天追查，警方找到偷走神像的兩姊妹，竟來自台南玉井區，兩人供稱，她們和荷蘭人有血緣關係，曾祖母嫁給荷蘭人，48歲的姐姐前幾天夢見「綠佑將軍」出現夢境中，於是就和妹妹，循著夢境線索一路找到水林鄉，沒想到真的在車港村的「綠佑將軍廟」找到夢境中的神像。

兩姊妹指稱，當天也曾試圖連繫廟方的人，但都聯繫不上，因強颱逼近深怕神像遭風雨襲擊，因此才將祂抱回台南暫時保護安置。

北港警分局通知黃姓姐妹到案說明，兩人坦承不諱，因村民對兩人抱走神像認為也出自善意，主要為讓神明避風避雨並無惡意，但警方詢後仍依竊盜罪函送雲林地檢署偵辦。

水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／吳姓讀者提供
水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／吳姓讀者提供

水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／游姓村民提供
水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／游姓村民提供

水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／吳姓讀者提供
水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／吳姓讀者提供

水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／吳姓讀者提供
水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／吳姓讀者提供

水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／吳姓讀者提供
水林鄉綠佑將軍廟供奉的荷蘭將軍本月11日巴威強颱來襲時，被兩名從台南來的姊妹抱走，經報案警方今天從台南找回神像，重返宮廟。圖／吳姓讀者提供

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