婦撐傘走斑馬線遭撞倒重傷不治 賓士車未禮讓行人涉過失致死

台北市內湖區日前傳出父子一天內相繼離世。50歲的范姓男子領有重大傷病卡上午才被發現在家中猝死，數小時後他71歲的父親也被發現陳屍在住家陽台處，引起附近居民議論，法醫驗屍認為無外力介入。中山醫大附設醫院法醫科主任高大成說，極有可能是范男因為糖尿病血糖過低先過世，他的父親本就罹有心臟病，因傷心過度又流淚，又因水份不足引發突發性心臟病也因此離世，這在一些夫妻接連去世的案子中常見。

2026-07-13 16:17