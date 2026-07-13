高雄女駕駛未依標誌指示左轉橫掃2機車畫面曝 男女騎士倒地受傷

黃姓女子今天上午近8時許駕車行經高市過埤路左轉鳳頂路時，未依標誌指示轉彎，導致直行駛過路口的機車騎士林姓男子和陳姓女子煞車不及撞到車頭倒地，致陳女手腳擦挫傷被送醫，林受輕傷無礙，肇責待警方釐清。

鳳山警分局指出，黃姓女子（43歲）於今天上午7時56分許駕車沿過埤路快車道由西往東行駛，行經鳳頂路路口直接左轉，對向直行的林姓男子（23歲）及陳姓女子（21歲）騎機車駛過路口，閃避不及當場撞上轎車車頭。

林、陳2人連人帶車摔倒在地，事故造成陳女手腳擦挫傷，被送醫治療，林男輕傷未送醫，黃女則未受傷。

警方對黃等3人實施酒測，酒測值均為〇，初步研判事故原因為黃女駕車未依標誌指示左轉，詳細肇責待交通大隊分析鑑定。

黃姓女子今天上午近8時許駕車行經高市過埤路左轉鳳頂路時，未依標誌指示轉彎，撞上2輛機車致2騎士受傷。記者石秀華／翻攝