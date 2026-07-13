影／驚險畫面曝！宜蘭曳引車疑載橡膠過重...連車帶斗側翻 駕駛送醫

宜蘭南澳鄉今天上午發生驚險車禍，一名彭姓男子駕駛載有厚重橡膠皮帶的曳引車，沿台9線行駛至蘇花路二段與大通路口左轉時，疑似載重過重且未減速，車輛轉彎時因離心力失控偏出車道，當場連車帶斗側翻，拋落三大綑橡膠帶，讓人看了怵目驚心。

監視器畫面顯示，曳引車轉彎時整輛車嚴重傾斜，儘管駕駛試圖踩煞車仍止不住慣性，車頭瞬間向右翻覆，猛烈撞擊地面，所幸當時路上車輛不多，未波及其他無辜用路人。

警方與救護人員接獲報案後趕抵現場，發現彭姓駕駛頭部受到擦挫傷，意識清醒，隨即將他送往花蓮慈濟醫院治療，所幸經救治後並無大礙。警方在醫院對駕駛進行酒精檢測，酒測值為0，排除酒駕。

由於翻覆的橡膠皮帶體積龐大且沉重，警方與路權單位花費了相當長的時間，調派大型吊車到場協助吊掛重物，才順利將事故車輛與掉落物排除，恢復該路段交通。

蘇澳分局藉此呼籲，大型車輛載重行駛時重心較高，行經路口或轉彎務必提早減速慢行，並隨時注意車前狀況，確實遵守交通標誌與標線，維護自身及他人用路安全。至於詳細的肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。