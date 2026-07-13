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台中父子同一天死亡引議論 法醫高大成推測死因與病有關

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台北市內湖區日前傳出父子一天內相繼離世。50歲的范姓男子領有重大傷病卡上午才被發現在家中猝死，數小時後他71歲的父親也被發現陳屍在住家陽台處，引起附近居民議論，法醫驗屍認為無外力介入。中山醫大附設醫院法醫科主任高大成說，極有可能是范男因為糖尿病血糖過低先過世，他的父親本就罹有心臟病，因傷心過度又流淚，又因水份不足引發突發性心臟病也因此離世，這在一些夫妻接連去世的案子中常見。

高大成也點出媒體報導兒子范姓男子是「低血容性」休克而過世可能有誤，並認為應該是「低血糖性」休克，因為低血容常是因為失血過多、內容出血、脫水過多而引起的症狀，一般都有外力因素，但范男並無外力因素，所以他一看就知，范男應該是有糖尿病，因糖尿病引起「低血糖」休克。一般若低於70mg/dL會盜汗、意識不清，50以下就會死亡。

這種情形有可能是注射胰島素時過量，例如醫師要求注射量20卻因未看清楚而實際注射了80，另還可能因運動過量、空腹飲酒都可能引起低血糖性休克，糖尿病患者最應該注意的就是這個。以往在急診室只要看到是糖尿病患者因昏迷盜汗送來，不用問什麼只接注射糖分就可以了，即使是因糖分過高，注射了也不會怎麼樣，但低血糖只要注射糖分就好了。

而此案中的父親本就罹有心臟病，又因傷心過度流淚，卻又疏於補充水分，可能因循環不好而引發心肌梗塞而過世。以往常見妻子過世後，丈夫沒多久接著過世，也是因為相同的道理，因為傷心過度而疏於喝水。

高大成也提醒，心臟病患者的血管本就可能因阻塞而較窄，本身循環就差了，若是再疏於喝水，血液難通過就很可能引起心肌梗塞。

中山醫大附設醫院法醫科主任高大成說，極有可能是范男因為糖尿病血糖過低先過世，他的父親本就罹有心臟病，因傷心過度又流淚，又因水份不足引發突發性心臟病也因此離世。記者黃寅／攝影
中山醫大附設醫院法醫科主任高大成說，極有可能是范男因為糖尿病血糖過低先過世，他的父親本就罹有心臟病，因傷心過度又流淚，又因水份不足引發突發性心臟病也因此離世。記者黃寅／攝影

台中 心臟病 高大成

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