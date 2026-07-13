轎車開在台中雙十路人行道上 民眾罵「駕駛好瘋狂」警方要罰

網路Threads有人PO出影片，一輛轎車行駛在台中市雙十路的人行道上，民眾留言「台中駕駛好瘋狂」；台中市第一警分局今天表示，昨天深夜接獲民眾檢舉，依檢舉影像，車主已違反道路交通管理處罰條例，將開罰單處600元以上1800元以下罰鍰。

台中市第一警分局表示，昨晚11時40分，接獲民眾上網檢舉有轎車違規行駛於雙十路人行道案。經該分局審查民眾提供之檢舉影像內容，行為人已涉違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款「駕車行駛人行道」之規定，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

第一分局呼籲，人行道專供行人通行，車輛駕駛人切勿貪圖一時方便將車輛駛入，以保障行人路權與生命安全。警方持續加強轄內交通違規之執法，以維護市民交通安全。