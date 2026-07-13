酒空大鬧練歌坊！男遭管束、女摔斷手 友揮拳傷人後落跑

劉姓男子及陳姓女友昨晚在台北市大同區重慶北路某練歌坊飲酒，因陳女不慎碰撞鄰桌而與人起口角，警方獲報介入時，劉男泥醉與員警推擠，陳女則酒醉摔斷手，警方協助陳女送醫治療並將劉男帶回保護管束，另查出一名與劉男、陳女同行的男子案發時曾出手揮拳，詢後皆將依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，67歲劉男及68歲陳女與友人昨晚相約在重慶北路一處地下1樓練歌坊飲酒唱歌，席間因陳女不慎碰撞鄰桌，雙方爆發口角爭執，店家見狀立刻報警處理。

轄區大同分局寧夏路派出所員警獲報趕赴現場，發現劉男躺臥1樓人行道上，陳女則在通往練歌坊的樓梯間地上，不斷哀叫表示手臂疼痛，2人皆十分泥醉，警方一度懷疑現場發生鬥毆事件，先協助陳女送醫治療，而劉男又因酒醉與員警推擠，警方只好將其帶回警所施予保護管束。

員警調閱監視器畫面清查後發現，陳女是在上樓離開店家時，因不勝酒力，自己跌回地下1樓，摔傷導致手臂骨折；救護人員到場時，陳女一度不願配合就醫，員警遂通知其家人到場勸說，她才配合坐上救護車，送往馬偕醫院治療。

警方查出，雖陳女受傷與鬥毆無關，但案發時與劉男、陳女同桌的一名男子，曾對鄰桌酒客揮拳攻擊，雖對方事後不願提告追究，警方仍已鎖定該名男子身分，正通知其到案說明，詢後將依社會秩序維護法「加暴行於人」裁處；劉男與員警爆發口角及肢體衝突部分，也將依社會秩序維護法「妨害公務」裁罰。

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