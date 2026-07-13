嘉義六腳移工酒後口角爆衝突 鐵鎚尖刀齊飛1人喪命

嘉義縣六腳鄉蘇厝寮今天凌晨發生一起移工酒後鬥毆致死案件。數名越南籍移工聚集飲酒時因故發生口角，隨後演變成肢體衝突，其中一名男子先遭鐵鎚攻擊受傷，其胞兄得知後持刀介入，衝突中造成一名阮姓越南籍男子遭刺傷，經送醫急救仍傷重不治。

警方初步調查，涉案的數名越南籍移工在案發地點飲酒，期間爆發激烈口角並大打出手。衝突中有一名男子遭人持鐵鎚攻擊，其胞兄為了替弟弟出氣，隨即持刀加入戰局。混亂的衝突過程中，一名阮姓越南籍男子不幸遭到刀械刺傷，因傷勢過重，經緊急送往醫院搶救後宣告不治。

朴子分局接獲報案後，立即派遣線上警力趕赴現場處置，並隨即報請地檢署檢察官指揮偵辦。分局專案小組擴大調閱現場周邊監視器影像，迅速掌握涉案人員行蹤，目前已將涉案持刀男子及相關涉案人全數拘提到案，並在現場查扣涉案刀械3把、鐵鎚1支等證物。

警方目前正持續釐清具體案情與衝突原因。全案在偵訊結束後，將依殺人等罪嫌，將涉案移工移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。