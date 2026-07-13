雲林莿桐濁水溪堤岸成廢棄物天堂？ 10多名農民持棍棒漏夜圍捕2人逃
雲林縣莿桐鄉濁水溪靠近五華村一帶的堤岸，位處偏僻屢遭傾倒垃圾，沿途數百公尺堤岸道路到處可見磚瓦建材廢棄物，今天凌晨一輛滿載建築廢棄物的貨車摸黑企圖傾倒，被村民撞見擋住貨車，無處回轉，車上2人被迫棄車而逃，10多名村民聞訊「抄傢伙」有人拿楷有人拿鋤頭四出圍捕，但仍脫逃，警方查扣貨車，環保局也循線追查廢棄物來源。
今天凌晨4點45分許，莿桐鄉一名農民開車到五華村濁水溪堤岸附近準備巡田，無意間看到一輛滿載廢棄物的可疑貨車，正準備偷倒垃圾，這名農民即開車擋住貨車，並下車質問，貨車上兩人見狀，準備開車逃走，但卻被農民的車子擋住，無法回轉。
貨車上兩人見這名農民不斷打手機「烙人」，情急之下，只好棄車逃離，當時有村民陸續趕來，10多人分拿鋤頭棍棒分頭圍捕，經過2小時，有人發現貨車的兩人被人開車接走。鄉長廖秋蓉據報也趕到，警方到場拉起封鎖線，並依貨車車號尋找車主，追查廢棄物來源。
環保局也人也趕到，查看車上所載均為建築廢物也有不少防火建材，「太可惡了！」村民臭罵不法集團為賺錢把村子當垃圾場，終於逮到「現行犯」了。
「跑得了和尚，跑不了廟！」鄉長廖秋蓉感謝五華村長李佳誠與熱心村民 及警方共同築起護村防線，是最佳警民合作示範，公所將配合地方加強巡邏維護環境。
警方依法查扣這輛貨車，環保局也正進一步追查偷倒廢棄物不法集團。
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