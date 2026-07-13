影／高雄砂石車變換車道擦撞轎車 網目擊2駕駛當街吵架勸「小心中暑」

柯姓男子今天中午12時駕砂石車從高市中山四路至中安路欲向右變換車道，和張姓男子轎車發生擦撞，雙方駕駛都自認沒錯，互不相讓，在街頭吵了起來，網友目擊將畫面PO網酸，「天很熱，容易中暑」。

前鎮警分局草衙派出所今天中午12時許接獲民眾報案，指稱中山、中安路口有交通事故，警方趕赴現場處置。

警方到場後，查出當時柯姓男子（57歲）駕砂石車沿中山四路北上，過中安路口向右變換車道時，適張姓男子（29歲）駕駛的福特轎車也同時轉至中山四路北上車道，兩車當場發生碰撞，車體些微受損，幸雙方均無受傷。

事故發生後，柯男和張男下車互不相讓，當場起爭執，被路過民眾撞見拍下過程PO網，指私家車攔砂石車，準備中山路盃無差別對擊，盼兩人到旁邊一點吵，因為很熱，容易中暑。

警方指，到場後，雙方已無爭吵情形，經查柯、張二人均無酒駕和毒駕情事，初步研判疑柯男當時駕砂石車變換車道不慎致生事故，詳細肇責待交通大隊分析釐清。

柯姓男子今天中午駕砂石車從高市中山四路至中安路欲向右變換車道，和張姓男子轎車發生擦撞。記者石秀華／翻攝