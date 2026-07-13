聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄砂石車變換車道擦撞轎車 網目擊2駕駛當街吵架勸「小心中暑」
柯姓男子今天中午12時駕砂石車從高市中山四路至中安路欲向右變換車道，和張姓男子轎車發生擦撞，雙方駕駛都自認沒錯，互不相讓，在街頭吵了起來，網友目擊將畫面PO網酸，「天很熱，容易中暑」。
前鎮警分局草衙派出所今天中午12時許接獲民眾報案，指稱中山、中安路口有交通事故，警方趕赴現場處置。
警方到場後，查出當時柯姓男子（57歲）駕砂石車沿中山四路北上，過中安路口向右變換車道時，適張姓男子（29歲）駕駛的福特轎車也同時轉至中山四路北上車道，兩車當場發生碰撞，車體些微受損，幸雙方均無受傷。
事故發生後，柯男和張男下車互不相讓，當場起爭執，被路過民眾撞見拍下過程PO網，指私家車攔砂石車，準備中山路盃無差別對擊，盼兩人到旁邊一點吵，因為很熱，容易中暑。
警方指，到場後，雙方已無爭吵情形，經查柯、張二人均無酒駕和毒駕情事，初步研判疑柯男當時駕砂石車變換車道不慎致生事故，詳細肇責待交通大隊分析釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。