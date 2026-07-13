影／他潛入亞太球場旁翻找球迷機車置物箱 得手2萬5千故技重施被逮

台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場自今年3月29日啟用後，陸續舉辦中華職棒例行賽，65歲李姓男子竟看準大批球迷前往觀看職棒賽事，潛入停車場用萬能鑰匙轉機車龍頭，或用螺絲起子撬機車置物箱，日前得手2萬5千元，昨天他又返回故技重施，當場被逮。

轄區第三警分局和順派出所接獲王姓男子報案，本月10日晚間跟朋友前往觀看中華職棒賽事，當天朋友歸還約定款項2萬5千元，他順手先放在機車置物箱，進場觀賽；散場返回環館路停車場，驚見置物箱被打開，現金遭竊。警方立即調閱監視，鎖定一名疑似男子涉案。

警方研判，該名嫌犯疑似利用職棒賽事期間球迷進場觀賽、停車場車輛集中的時機伺機犯案，研判他食髓知味，應該還會再返回停車場行竊；員警前天、昨天接連率領警大二技實習生伏立倫及警專實習生葉智誼前往環館路現場埋伏，昨天下午4時許可疑男子果然出現。

昨天星期天，該名男子趁著球迷再次進入球場觀看中華職棒賽事，又持萬能鑰匙去轉機車龍頭，或用一隻很長的螺絲起子撬開機車置物箱，再伸手進去摸；員警帶著兩名實習生在旁完整蒐證，比對確認他就是行竊2萬5千元現金的嫌犯，隨即上前表明身分逮人。

據了解，嫌犯為65歲李姓男子，李否認行竊2萬5千元現金，聲稱日前沒有去停車場，不是他幹的，昨天他也只是在機車附近看看，否認行竊；警方確認他昨天尚未得手任何物品，先依竊盜未遂罪嫌移送偵辦，並將相關事證送交檢方，由檢察官調查認定。

65歲李姓男子潛入停車場用萬能鑰匙轉機車龍頭，或用螺絲起子撬機車置物箱，日前得手2萬5千元現金，昨天被埋伏員警逮捕。圖／民眾提供

65歲李姓男子潛入停車場用萬能鑰匙轉機車龍頭，或用螺絲起子撬機車置物箱，均被埋伏員警蒐證掌握。圖／民眾提供