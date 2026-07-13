板橋中年男沒錢過節 持刀搶銀行只為吃牢飯遭訴

新北市板橋區一名王姓男子，日前持剪刀搶銀行，竟然只是為了吃免費牢飯遭檢方起訴。圖／聯合報系資料照 新北市板橋區一名王姓中年男子今年6月17日上午持一把剪刀，走進位於館前東路上的台新銀行，揚言殺害當時正在櫃檯前辦事的曾姓女子，順利搶走40萬元現金，卻原地坐等警方趕抵將他逮捕。他最後才坦承自己僅因沒錢過端午節，想吃免費牢飯而犯案。新北地檢署偵結，依攜帶兇器強盜罪嫌起訴他。

起訴指出，當天上午10時許，現年50歲的王男在犯案前，先是隨性地走到銀行旁的一家水煎包店借菜刀被拒，於是趁店家不注意偷走桌上的剪刀走進銀行。

一進入銀行大廳，王男便持剪刀，脅迫一名正在櫃檯前辦事的曾姓女子退下，接著向櫃台行員表示「錢拿出來！」還說作勢高舉剪刀問曾女「你要走去哪裡」，告知行員「不拿我就殺她喔，錢放在這裡我就走！」

行員拿出40萬元現鈔給王男的同時，偷偷按下與警鈴立刻通知警方，不料王男竟未逃離現場，而是拿著40萬元在民眾等候區坐下，悠悠哉哉地數著鈔票，等著大批員警趕抵現場將他壓制、奪刀、逮捕，過程絲毫未反抗。

事後王男供稱，自己因經濟拮据，沒錢繳房租和吃飯，加上端午節將至讓他感到相當窘迫，於是心想搶銀行一定被抓，就可以入監免費吃牢飯，於是才決定搶銀行，動機令人傻眼。