影／驚險！高溫引燃噴漆罐 貨車潮州火車站前爆炸聲後竄火舌

天氣高溫炎熱，潮州火車站前方突然傳出爆炸聲響，小貨車行經火車站前時，車斗內突然竄出火舌，還有爆炸聲響，場面驚險，警方獲報到場發現，車斗放置多瓶噴漆罐，因長時間日曬，導致罐內壓力升高引發爆裂燃燒，幸無人受傷。

潮州警分局今表示，中山路派出所在本月8日中午1時半接獲報案後，趕抵現場並同步通報消防隊，警方到場時，鐵路警察已先行持滅火器初步滅火。潮州警方現場交通管制，避免人車靠近危險區域。

現場處理時，火勢一度復燃，潮州警與鐵警協力撲滅火勢，控制燃燒範圍，後續由消防人員接手殘火處理及安全檢查。

33歲蘇男是油漆工當時駕駛小貨車行經潮州鎮信義路段時，火車站前方，貨車車車斗放置10幾罐的噴漆罐，疑因長時間受烈日曝曬，罐內壓力升高而發生爆裂，進而引發燃燒，相關起火原因經消防人員現場檢視後，初步研判與高溫環境有關。

警方提醒，近期氣溫偏高，民眾應避免將噴漆罐、瓦斯罐、打火機、酒精等易燃或高壓容器長時間置於車內或陽光直射處，以免因高溫造成膨脹、燃燒甚至爆炸，危及自身及他人安全。

蘇姓男子駕駛小貨車行經潮州火車站前時，車斗突然竄出火舌，車斗堆置十多罐噴漆罐疑因高溫引燃，幸無人受傷。圖／警方提供

蘇姓男子駕駛小貨車行經潮州火車站前時，車斗突然竄出火舌，車斗堆置十多罐噴漆罐疑因高溫引燃，幸無人受傷。圖／警方提供

蘇姓男子駕駛小貨車行經潮州火車站前時，車斗突然竄出火舌，車斗堆置十多罐噴漆罐疑因高溫引燃，幸無人受傷。圖／警方提供